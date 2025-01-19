В 2025 году Samsung выпустит новый тройной складной смартфон — Finance.ua

В 2025 году Samsung выпустит новый тройной складной смартфон Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

В 2025 году Samsung выпустит новый тройной складной смартфон

Samsung готовится выпустить смартфон с тремя экранами, сообщает PhoneArena

В 2025 году Samsung представит телефон с тремя экранами, однако его высокая стоимость и ограниченный выпуск могут помешать обрести популярность.

Несмотря на высокие амбиции, Samsung не планирует выпустить много таких смартфонов, поскольку производственный процесс очень сложный. Ко второй половине 2025 года компания планирует выпустить менее 300 000 единиц, что является небольшим количеством по сравнению с другими моделями Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Samsung has reportedly set the production plan for its first “dual-folding foldable phone” (Tri-Fold), scheduled to launch this year, at around 200,000 units. Production of Tri-Fold components is expected to begin in the second quarter.



Samsung’s Tri-Fold is similar in design to… pic.twitter.com/5e1tWmzXn9 — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 13, 2025

Кроме того, высокая цена, вероятно, сделает его доступным только для ограниченного круга покупателей. Смартфон, скорее всего, получит форму G Type, то есть будет складываться только внутрь — так экраны будут лучше защищены.

В то же время это делает устройство дороже, ведь нужно потратить значительные ресурсы на создание складного механизма для сгибания экрана. Пока нет точных данных о характеристиках новинки, но ожидается, что у нее будет большой экран — до 12,4 дюйма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.