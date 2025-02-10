ТОП-6 смартфонов 2025 года с самой быстрой зарядкой — Finance.ua

ТОП-6 смартфонов 2025 года с самой быстрой зарядкой 10.02.2025, 01:29 — Технологии&Авто

ТОП-6 смартфонов 2025 года с самой быстрой зарядкой

Смартфон с быстрой зарядкой уже не роскошь, а необходимость. Больше не нужно часами держать телефон подключенным к сети. Независимо от того, постоянно ли вы в движении, играете в игры, смотрите видео или ведете деловые разговоры, устройство, которое заряжается за считанные минуты, может кардинально изменить ваш опыт пользования. Рассмотрим самые быстрые смартфоны 2025 года:

OnePlus 13

Флагман поддерживает мощную 100 Вт проводную зарядку в глобальной версии и 80 Вт для США. Полностью заряжается всего за 36 минут, а также предлагает впечатляющую 50 Вт беспроводную зарядку. Оснащен инновационной кремний-углеродистой батареей емкостью 6000 мАч.

Motorola Edge 50 Ultra

Бесспорный лидер в скорости зарядки с поддержкой 125 Вт проводной зарядки. Достигает полного заряда всего за 28 минут, что является самым лучшим показателем среди всех смартфонов. Также поддерживает 50 Вт беспроводную зарядку, хотя имеет меньшую батарею — 4500 мАч.

Honor 200 Pro

Устройство предлагает 100 Вт проводную зарядку, заполняющую батарею за 45 минут. Особенно впечатляет беспроводная зарядка мощностью 66 Вт — самая быстрая среди конкурентов, хоть и нуждается в фирменном зарядном устройстве SuperCharging.

Realme GT 7 Pro

Оснащен 120 Вт проводной зарядкой, обеспечивающей 50% заряда за 13 минут и полный заряд за 30 минут. Выделяется самой большой батареей в глобальной версии — 6500 мАч, работающей на оптимизированной технологии подзарядки.

Vivo X Fold 3 Pro

Складной смартфон с впечатляющими показателями: 100 Вт проводная зарядка заполняет 38% батареи за 15 минут и полностью заряжает устройство за 33 минуты. Поддерживает 50 Вт беспроводную зарядку и имеет батарею емкостью 5700 мАч.

iQOO 13

Предлагает мощную 120 Вт проводную зарядку, обеспечивающую полный заряд за 22 минуты. Глобальная версия оснащена батареей на 6150 мАч, что создает оптимальный баланс между скоростью зарядки и продолжительностью работы.

Абсолютным лидером становится Motorola Edge 50 Ultra со 125 Вт зарядкой и самым быстрым временем полной зарядки — 28 минут. Однако, если вам важна емкость батареи, стоит обратить внимание на Realme GT 7 Pro с батареей 6500 мАч. Для поклонников беспроводной зарядки лучшим выбором будет Honor 200 Pro с рекордными 66 Вт, а владельцам складных смартфонов стоит присмотреться к Vivo X Fold 3 Pro, который предлагает отличный баланс характеристик.

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