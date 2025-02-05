10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика) — Finance.ua

10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика) Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика)

Xiaomi официально обновила список пользователей, прекративших поддержку (EOS), закрыв обновления программного обеспечения для серии бестселлеров смартфонов Redmi и POCO.

Об этом пишет xiaomitime.com

Начиная с этого месяца, следующие смартфоны больше не будут получать официальные обновления HyperOS и Android, включая патчи безопасности:

С этими инструментами, добавленными в EOS от Xiaomi, никто не получит

Основные обновления версии Android

Обновление MIUI или HyperOS

Официальные выпуски безопасности и исправление ошибок

Это означает долгосрочную уязвимость безопасности, причем уязвимости больше не поддерживаются обновлениями через Xiaomi, а доступ к ним через специальные ПЗУ, такие как LineageOS и Pixel Experience.

Читайте также Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung

Почему Xiaomi прекращает поддержку этих устройств?

Xiaomi обычно поставляется со значимыми обновлениями Android на два-три года и обновлениями безопасности на три-четыре года соответственно для типов устройств. Серия Redmi Note 11 и POCO X4 5G, оба выпущенные в 2022 году, завершили этап жизненного цикла обновления. Последние выпуски имеют высокий уровень преимуществ, когда дело доходит до обновлений в Xiaomi, поскольку предлагают более новые усовершенствования программного обеспечения и параметры безопасности.

Для пользователей с одним из этих устройств наиболее предпочтительны варианты:

Продолжайте использовать, но не выполняйте конфиденциальные операции из-за отсутствия обновлений безопасности

Рассмотрите возможность перехода на более новую модель POCO или Xiaomi с долгосрочной поддержкой.

Исследуйте специальные ПЗУ, если вы хотите продлить срок службы устройства с помощью неофициальных обновлений.

Решение Xiaomi прекратить обновление таких смартфонов согласуется с ее практикой регулярного обновления. К разочарованию части его владельцев, он продолжает расширять поддержку программного обеспечения для новых смартфонов. Если один из ваших смартфонов попадает в его диапазон, возможно, пора обновить или перейти на альтернативное программное обеспечение.

Справка Finance.ua:

Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung. Доля Apple на мировом рынке смартфонов снизилась до 18% в 2024 году по сравнению с 19% в 2023 году, в то время как китайские бренды, в том числе Xiaomi, увеличили свое присутствие.

📱 Если вам не хватает денег на новый смартфон — с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.