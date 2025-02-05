10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика)

Фондовый рынок
24
10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика)
10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика)
Xiaomi официально обновила список пользователей, прекративших поддержку (EOS), закрыв обновления программного обеспечения для серии бестселлеров смартфонов Redmi и POCO.
Об этом пишет xiaomitime.com.
Начиная с этого месяца, следующие смартфоны больше не будут получать официальные обновления HyperOS и Android, включая патчи безопасности:
10 смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновлений (инфографика)
С этими инструментами, добавленными в EOS от Xiaomi, никто не получит
  • Основные обновления версии Android
  • Обновление MIUI или HyperOS
  • Официальные выпуски безопасности и исправление ошибок
Это означает долгосрочную уязвимость безопасности, причем уязвимости больше не поддерживаются обновлениями через Xiaomi, а доступ к ним через специальные ПЗУ, такие как LineageOS и Pixel Experience.
Читайте также
Почему Xiaomi прекращает поддержку этих устройств?
Xiaomi обычно поставляется со значимыми обновлениями Android на два-три года и обновлениями безопасности на три-четыре года соответственно для типов устройств. Серия Redmi Note 11 и POCO X4 5G, оба выпущенные в 2022 году, завершили этап жизненного цикла обновления. Последние выпуски имеют высокий уровень преимуществ, когда дело доходит до обновлений в Xiaomi, поскольку предлагают более новые усовершенствования программного обеспечения и параметры безопасности.
Для пользователей с одним из этих устройств наиболее предпочтительны варианты:
  • Продолжайте использовать, но не выполняйте конфиденциальные операции из-за отсутствия обновлений безопасности
  • Рассмотрите возможность перехода на более новую модель POCO или Xiaomi с долгосрочной поддержкой.
  • Исследуйте специальные ПЗУ, если вы хотите продлить срок службы устройства с помощью неофициальных обновлений.
Читайте также
Решение Xiaomi прекратить обновление таких смартфонов согласуется с ее практикой регулярного обновления. К разочарованию части его владельцев, он продолжает расширять поддержку программного обеспечения для новых смартфонов. Если один из ваших смартфонов попадает в его диапазон, возможно, пора обновить или перейти на альтернативное программное обеспечение.

Справка Finance.ua:

  • Xiaomi стала лидером по темпам роста, обогнав Apple и Samsung. Доля Apple на мировом рынке смартфонов снизилась до 18% в 2024 году по сравнению с 19% в 2023 году, в то время как китайские бренды, в том числе Xiaomi, увеличили свое присутствие.
📱 Если вам не хватает денег на новый смартфон — с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Платежные карты банков Украины

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.