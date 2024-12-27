Xiaomi выпустила ультрабюджетный «народный» смартфон (фото) — Finance.ua
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Xiaomi выпустила ультрабюджетный «народный» смартфон (фото)

Фондовый рынок
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Xiaomi выпустила ультрабюджетный «народный» смартфон (фото)
Xiaomi выпустила ультрабюджетный «народный» смартфон (фото)
Компания Xiaomi вывела на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco — С75. Это ультрабюджетная модель дешевле 100 долларов, которая предлагает отличное соотношение цены и производительности.
Новинка во многом копирует прошлогодний Poco C65, однако может похвастаться некоторыми улучшениями в плане начинки, да и дизайн задней панели стал более современным, пишет GizmoChina.

Характеристики Poco C75

  • Дисплей: 6 88″, IPS, 1600×720 пикселей, частота 120 Гц, пиковая яркость до 600 нит;
  • Процессор: Snapdragon 4s Gen 2 — один из самых лучших в своем сегменте;
  • Память: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, есть отдельный слот под MicroSD;
  • Аккумулятор: 5160 мАч, поддерживается 18-ваттная зарядка;
  • Камера: сенсор 50 Мп (f/1,8), датчик глубины на 2 Мп. Для селфи установлена ​​5 Мп передняя камера с диафрагмой f/2.2.
У смартфона также есть боковой сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников и защита класса IP52. Производитель обещает два мажорных обновления ОС вплоть до Android 16 и 4 года патчей безопасности.

Цена

У этого смартфона только одна конфигурация памяти 4+64 ГБ флеш-памяти, цена — 95 долларов (~4000 грн). Доступные цвета — зеленый, голубой и серый.
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По материалам:
УНІАН
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