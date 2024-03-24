ТОП-10 мифов о дешевых путешествиях — Finance.ua

ТОП-10 мифов о дешевых путешествиях Сегодня 14:23 — Личные финансы

ТОП-10 мифов о дешевых путешествиях

Путешествие — это всегда хорошая идея. Поездки в новые или любимые места могут помочь отдохнуть от напряженных будней и ежедневной рутины. Однако большое количество людей при планировании путешествия до сих пор руководствуется мифами, которые передались от родителей, друзей или получили из интернета. Некоторые из этих мифов действительно могут стоить вам денег.

О самых распространенных мифах о бюджетных путешествиях пишет издание Мета.

Миф 1: Путешествовать — всегда дорого

Бытует мнение, что отпуск — это всегда большие расходы. Правда где-то посередине. Можно жить на 50 долларов в день или меньше в городах по всему миру.

Есть варианты купить более дешевые билеты и жилье, что делает путешествие куда угодно гораздо доступнее, чем кажется на первый взгляд.

Миф 2: Авиаперелеты — недешевое удовольствие

Почти всегда перелеты — самая большая статья расходов в любом путешествии.

Однако есть варианты получения более дешевых авиабилетов. Для этого придется несколько изменить расписание или планы, однако разница ощутима в сотни долларов, сэкономленных на одном билете.

Бронирование на несколько месяцев вперед может немного помочь сэкономить, но не так много, как принято считать.

Миф 3: Скиплагинг — удачный способ сэкономить деньги

Скиплагинг — это «хак», когда вы покупаете билет на дешевый рейс с пересадкой в ​​дорогом направлении, а затем просто выходите из самолета на пересадке.

Например, бронирование рейса в Амстердам за 800 долларов с пересадкой в ​​Лондоне вместо билета за 1000 долларов в Лондон.

Однако такой вариант может сработать, только если вы бронируете авиабилет в один конец и имеете ручную кладь.

Это, конечно, поможет сэкономить средства, однако вы рискуете получить неприятности с авиакомпанией, которые уже подавали на людей в суд и отменяли программы для пассажиров, которые так поступают.

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Миф 4: Отели — лучшее место, где можно остановиться

Большинство путешественников рассматривают только отели для размещения в отпуске. Однако существует больше опций, где можно остановиться подешевле.

К примеру, существуют платформы, позволяющие найти варианты каучсерфинга и хостелы. Это уникальный опыт за гораздо меньшие деньги, чем отели.

Такой способ размещения подойдет тем, кто стремится сэкономить. Для искателей роскошного отдыха больше подойдут гостиницы или курорты.

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Миф 5: AirBnB (и подобные сервисы) дешевле гостиниц

Такие сайты/приложения, как AirBnB, Vrbo и другие, обещают сэкономить ваши деньги, позволяя снимать жилье у людей вместо того, чтобы останавливаться в отеле.

Правда здесь менее очевидна. Когда эти сервисы только появились, они часто давали отличные предложения по всему миру. К сожалению, сейчас это все крупный бизнес.

Часто вы арендуете жилье не у частного лица, а через арендную компанию. Дополнительные сборы могут легко поднять цену гораздо выше, чем в отеле.

Найти выгодное предложение все же можно, однако для этого придется провести тщательное исследование и сравнить цены.

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Миф 6: В хостелах плохие условия

Хостелы действительно могут хорошо сэкономить вам средства.

Конечно, есть как хостелы с хорошими условиями, так и с плохими. Однако есть и плохие отели и AirBnB.

Прочтите отзывы на сайтах, например на Hostelworld.com. Они помогут вам составить представление о месте, где вы останавливаетесь.

Большинство хостелов предназначены для тех, кому исполнилось 18 лет, и многие из них имеют отдельные комнаты, которые стоят дешевле гостиниц.

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Миф 7: «Баллы» на картах экономят деньги

Бонусные карты авиакомпаний и отелей есть везде, и все они обещают помочь вам оплатить следующий отпуск.

Теоретически это правда. Можно получить достаточно пользы от этих карт, чтобы оправдать их ежегодную плату. Проблема в том, что большинство людей, путешествующих только раз в год или около того, платят гораздо больше за комиссии, чем стоят преимущества карты.

Вот почему банки (а также авиакомпании и отели) любят эти карты. Они больше зарабатывают на комиссиях, чем им стоят ваши привилегии.

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Миф 8: Оплата в национальной валюте сэкономит ваши деньги

При покупке товара или услуги во время путешествия вам часто предлагают заплатить в местной валюте или сразу же конвертировать ее в валюту вашей страны.

Это не мошенничество как таковое, но очень похоже на него. Проблема в том, что когда вы выбираете домашнюю валюту, с вас взимают комиссию и дают худший возможный обменный курс.

Единственный случай, когда вам лучше платить в национальной валюте — это если ваша кредитная карта взимает комиссию за иностранные транзакции. Большинство карт этого не делают, поэтому стоит проверить это перед поездкой.

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Миф 9: Лучше взять наличные деньги

В некоторых отпусках наличные деньги могут вам и не понадобиться. Всё зависит от того, куда вы едете.

В некоторых странах все еще используют наличные деньги. Однако везти с собой большое количество валюты, чтобы обменять ее в пункте назначения — небезопасно.

Лучше найти местный банк и воспользоваться банкоматом, даже если он платный. Это гораздо безопаснее.

Некоторые дебетовые карты даже возмещают комиссию за пользование банкоматом, так что вы можете пользоваться любым банкоматом в мире бесплатно.

Миф 10: «Лучшее» время для путешествий

Этот миф достаточно распространенный и неправдивый. Лучшее время для путешествия — когда у вас есть время, возможность и вы этого хотите.

Конечно, есть места, которые лучше увидеть в какое-то определенное время года, однако поездки — это всегда хорошая идея, когда бы они ни происходили.

Мета По материалам:

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