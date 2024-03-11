British Airways сделает бесплатным интернет для пассажиров — Finance.ua

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British Airways сделает бесплатным интернет для пассажиров

Мир
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British Airways сделает бесплатным интернет для пассажиров
British Airways сделает бесплатным интернет для пассажиров
Крупнейшая британская авиакомпания British Airways будет бесплатно предоставлять доступ в интернет в своих самолетах.
Об этом сообщает Avianews.
Отмечается, что услугу с 3 апреля постепенно начнут запускать на всех авиалайнерах, оснащенных антеннами для передачи интернет-данных.
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Бесплатным будет простейший пакет доступа, предусматривающий отправку текстовых сообщений через программы-мессенджеры, обмениваться фото или видео этот пакет не позволяет. Такая опция доступна только в платных пакетах.
Для подключения услуги необходимо зарегистрироваться бесплатно в программе лояльности British Airways Executive Club.
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По данным British Airways, сейчас интернет доступен на всех ее самолетах, базирующихся в лондонском аэропорту Гатвик. В лондонском аэропорту Хитроу этот показатель составляет 80%, и компания намерена расширить услугу на 100% авиалайнеров до конца 2025 года.
Также ранее европейские авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines совершили простейший пакет доступа в интернет в самолетах бесплатным для участников программы лояльности Miles & More. Пакет FlyNet Messaging позволяет обмениваться при полете текстовыми сообщениями и фотографиями с собеседниками на земле.
По материалам:
Економічна Правда
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