Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования — Finance.ua

Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования
Сканирование лица и тела авиапассажира стали уже привычными при посадке в самолет. Теперь уже дело дошло до взвешивания. Неужто будут введены ограничения по весу тела?
Для чего финская авиакомпания Finnair будет ставить пассажиров на веса — рассказывает Bild.
Летом 2023 года Air New Zealand внимательно изучила вес своих пассажиров, теперь Finnair решила последовать ее примеру.
Весовых ограничений при посадке в самолет не будет. Собранные данные требуются для исследования взлетной массы и топливного баланса воздушных судов.
Кроме биологических данных пассажиров, реальный полетный баланс самолета авиакомпания будет рассчитывать на основании данных о весе топлива, зарегистрированного багажа, груза, еды, воды.
В Finnair не хотят опираться на средние данные авиационных властей, так как они могут быть менее точными.
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