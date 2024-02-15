Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования

Фондовый рынок
0
Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования
Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования
Сканирование лица и тела авиапассажира стали уже привычными при посадке в самолет. Теперь уже дело дошло до взвешивания. Неужто будут введены ограничения по весу тела?
Для чего финская авиакомпания Finnair будет ставить пассажиров на веса — рассказывает Bild.
Летом 2023 года Air New Zealand внимательно изучила вес своих пассажиров, теперь Finnair решила последовать ее примеру.
Весовых ограничений при посадке в самолет не будет. Собранные данные требуются для исследования взлетной массы и топливного баланса воздушных судов.
Кроме биологических данных пассажиров, реальный полетный баланс самолета авиакомпания будет рассчитывать на основании данных о весе топлива, зарегистрированного багажа, груза, еды, воды.
В Finnair не хотят опираться на средние данные авиационных властей, так как они могут быть менее точными.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.