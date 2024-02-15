Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования — Finance.ua

Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования Сегодня 05:09 — Фондовый рынок

Авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования

Сканирование лица и тела авиапассажира стали уже привычными при посадке в самолет. Теперь уже дело дошло до взвешивания. Неужто будут введены ограничения по весу тела?

Для чего финская авиакомпания Finnair будет ставить пассажиров на веса — рассказывает Bild

Летом 2023 года Air New Zealand внимательно изучила вес своих пассажиров, теперь Finnair решила последовать ее примеру.

Весовых ограничений при посадке в самолет не будет. Собранные данные требуются для исследования взлетной массы и топливного баланса воздушных судов.

Кроме биологических данных пассажиров, реальный полетный баланс самолета авиакомпания будет рассчитывать на основании данных о весе топлива, зарегистрированного багажа, груза, еды, воды.

В Finnair не хотят опираться на средние данные авиационных властей, так как они могут быть менее точными.

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