Авиабилеты этим летом существенно подорожают — Finance.ua

Авиабилеты этим летом существенно подорожают Сегодня 18:03 — Личные финансы

Авиабилеты этим летом существенно подорожают

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что после инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines были приостановлены полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9. Это окажет прямое влияние на цены авиабилетов этим летом.

«Пропускная способность является серьезной проблемой, поэтому цены на авиабилеты, особенно в разгар лета, будут выше, поскольку в Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния», — отметил О’Лири.

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Также он предупредил, что бюджетной авиакомпании нынешним летом будет «не хватать 10 самолетов» из-за задержки с поставками их собственных самолетов Boeing. По его словам, компания должна получить 57 самолетов до конца апреля, и, вероятно, удастся получить еще 50 до конца июня.

«Таким образом, нам останется пять, семь, возможно, десять самолетов на пик летнего сезона этого года», — добавил О’Лири.

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Напомним, 5 января в США во время полета пассажирский Boeing 737−9 компании Alaska Airlines «потерял» часть фюзеляжа. Из-за этого экипаж был вынужден совершить экстренную посадку. Рейс 1282 года следовал из Портленда в Онтарио, штат Калифорния.

Позже после того как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты самолетов 737 MAX 9 из-за инцидента с лайнером Alaska Airlines акции компании Boeing упали на 8,7%. Таким образом, производитель может потерять миллиарды долларов.

УНІАН По материалам:

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