Рейтинг «вкусных» сувениров, которые подорожают в разных странах мира — Finance.ua

Рейтинг «вкусных» сувениров, которые подорожают в разных странах мира Сегодня 21:13 — Мир

Рейтинг «вкусных» сувениров, которые подорожают в разных странах мира, Фото: eurosir.com.ua

Многие туристы хотят привезти сувениры на память о путешествии или же покупают презенты родным и близким. Некоторые покупают стандартные магнитики и чашки, а кто-то предпочитает зарубежную гастрономию и напитки. Для последних новости неутешительны, ведь в этом году продукция подорожает.

Об этом пишет туристическое издательство Fodor’s.

На что поднимутся цены и почему

На первом месте — итальянское оливковое масло. В прошлом году страны Средиземноморья подверглись экстремальным погодным условиям. Из-за этого больше всего пострадало производство оливкового масла. Италия — один из крупнейших в мире производителей, а в Тоскане и Лигурии плохие урожаи и низкая урожайность оливковых деревьев привели к ограничению поставок. В итоге цены в супермаркетах по всей Европе на нее выросли на 115%.

Вторую строчку занимает швейцарский шоколад. Швейцария известна на весь мир своими сладостями, именно поэтому туристы, возвращаясь из путешествия, в первую очередь покупают на сувениры именно шоколад. Однако в 2023 году цены на какао подскочили более чем на 21%, поэтому и цены на шоколад пошли вверх.

Следующие — шведские конфеты. Во многих частях планеты была засушливая погода и палящее жаркое лето, поэтому в Азии и Европе резко подскочили цены на сахар. Швеция известна своей культурой «фика», то есть перекус чем-нибудь сладеньким утром, днем ​​и вечером, поэтому в этой скандинавской стране особенно ощутили рост цен на все — конфеты, желе, булочки, печенье и шоколад.

Четвертое место в рейтинге — итальянская паста. Опять же, из-за влияния климатических изменений на сельское хозяйство цены на макароны в Италии подскочили более чем на 15% в 2023 году.

Пятое — шведская икра Kalles. На самом деле икра рыбы каликс — фирменное блюдо Северной Лапландии, но очень дорогое. А вот в шведской сети Ikea можно найти ее более дешевую альтернативу: икру Kalles, которая в сочетании с ржаными хрустящими хлебцами станет отличным кулинарным сувениром. Естественно, ее можно приобрести у Ikea повсюду, но конкретно в Швеции еще более широкий выбор. Однако в этом году стоимость этих вкусностей значительно вырастет из-за высоких цен на энергоносители в Швеции, а также шведские морепродукты страдают от изменения климата из-за теплых вод и чрезмерного лова рыбы.

Шестая ступенька — шотландский виски. В 2024 году цены на односолодовый виски снова возрастут из-за проблем с цепями поставок, а также из-за повышения правительством цен, чтобы обуздать страсть к алкоголю среди несовершеннолетних. Однако покупая виски непосредственно у местных заводов, можно немного сэкономить.

Седьмой в рейтинге — швейцарский сыр, который является фирменным продуктом Швейцарии. Страна производит в год примерно 200 тыс. тонн сыра, однако сырная промышленность столкнулась с тяжелыми временами. Супермаркетам в Швейцарии пришлось повысить некоторые цены из-за дороговизны жизни, причем многие расходы связаны с молочной промышленностью, а также с проблемами экспорта. Рост стоимости жизни и счетов за электроэнергию нанес ущерб молочным фермерам в Швейцарии, в результате чего многим производителям сыра пришлось сократить свое производство.

И напоследок — корейская Соджу. Стоимость национального корейского алкогольного напитка резко возросла, ведь его крупнейший в Южной Корее производитель HiteJunro недавно увеличил объем выпускаемой продукции почти на 10%.

УНІАН По материалам:

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