Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото) — Finance.ua

Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото)
13 января 2024 года Национальный заповедник «София Киевская» начинает реализацию новых коллекционных купюр «ноль евро» с изображением достопримечательности архитектуры XI века — Золотых ворот.
Это сувенирная купюра, выпуск которой открыл в 2015 году французский бизнесмен Ричард Файл (Richard Faille). Идею выпуска банкноты «ноль евро» поддержал Национальный банк Франции с согласия Европейского центрального банка (ЕЦБ)
Цель
Основная философия проекта — поддержка туризма, популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.
Внешний вид
Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнотах:
- содержит водяной знак,
- микропечать, контрпринт,
- голограмму, элементы защиты от ультрафиолета,
- имеет сенсорную зону для слабовидящих и другие элементы бумажных евро).
Сувенирные купюры вызвали настоящий ажиотаж у коллекционеров, а их цена иногда росла от €1,5 до €900.
В 2019 году только за полугодие в мире появилось около 400 видов таких сувенирных бонов.
Описание купюр
Сувенирные банкноты имеют фиолетовый оттенок, они похожи на купюры номиналом в 500 евро, а их размер как в 20 евро.
Инициатором украинского выпуска Euro Souvenir 0 является Nunofia sro, которая является эксклюзивным владельцем лицензии и издателем. Старт продаж запланирован с 13 января 2024 года.
Где купить
Коллекционные банкноты номиналом 0 евро можно приобрести в сувенирном магазине на входе под Колокольней Национального заповедника «София Киевская» (г. Киев, ул. Владимирская, 24) или заказать онлайн на официальном сайте Софии Киевской в разделе «Музейный магазин».
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