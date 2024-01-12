Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото) — Finance.ua

Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото) Сегодня 18:40 — Личные финансы

Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото)

13 января 2024 года Национальный заповедник «София Киевская» начинает реализацию новых коллекционных купюр «ноль евро» с изображением достопримечательности архитектуры XI века — Золотых ворот.

Это сувенирная купюра, выпуск которой открыл в 2015 году французский бизнесмен Ричард Файл (Richard Faille). Идею выпуска банкноты «ноль евро» поддержал Национальный банк Франции с согласия Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Цель

Основная философия проекта — поддержка туризма, популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.

Внешний вид

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнотах:

содержит водяной знак,

микропечать, контрпринт,

голограмму, элементы защиты от ультрафиолета,

имеет сенсорную зону для слабовидящих и другие элементы бумажных евро).

Сувенирные купюры вызвали настоящий ажиотаж у коллекционеров, а их цена иногда росла от €1,5 до €900.

В 2019 году только за полугодие в мире появилось около 400 видов таких сувенирных бонов.

Описание купюр

Сувенирные банкноты имеют фиолетовый оттенок, они похожи на купюры номиналом в 500 евро, а их размер как в 20 евро.

Инициатором украинского выпуска Euro Souvenir 0 является Nunofia sro, которая является эксклюзивным владельцем лицензии и издателем. Старт продаж запланирован с 13 января 2024 года.

Где купить

Коллекционные банкноты номиналом 0 евро можно приобрести в сувенирном магазине на входе под Колокольней Национального заповедника «София Киевская» (г. Киев, ул. Владимирская, 24) или заказать онлайн на официальном сайте Софии Киевской в ​​разделе « Музейный магазин ».

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