Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото)

Личные финансы
3
Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото)
Киевские Золотые ворота украсили сувенирную евробанкноту (фото)
13 января 2024 года Национальный заповедник «София Киевская» начинает реализацию новых коллекционных купюр «ноль евро» с изображением достопримечательности архитектуры XI века — Золотых ворот.
Это сувенирная купюра, выпуск которой открыл в 2015 году французский бизнесмен Ричард Файл (Richard Faille). Идею выпуска банкноты «ноль евро» поддержал Национальный банк Франции с согласия Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Цель

Основная философия проекта — поддержка туризма, популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.

Внешний вид

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнотах:
  • содержит водяной знак,
  • микропечать, контрпринт,
  • голограмму, элементы защиты от ультрафиолета,
  • имеет сенсорную зону для слабовидящих и другие элементы бумажных евро).
Сувенирные купюры вызвали настоящий ажиотаж у коллекционеров, а их цена иногда росла от €1,5 до €900.
В 2019 году только за полугодие в мире появилось около 400 видов таких сувенирных бонов.

Описание купюр

Сувенирные банкноты имеют фиолетовый оттенок, они похожи на купюры номиналом в 500 евро, а их размер как в 20 евро.
Инициатором украинского выпуска Euro Souvenir 0 является Nunofia sro, которая является эксклюзивным владельцем лицензии и издателем. Старт продаж запланирован с 13 января 2024 года.

Где купить

Коллекционные банкноты номиналом 0 евро можно приобрести в сувенирном магазине на входе под Колокольней Национального заповедника «София Киевская» (г. Киев, ул. Владимирская, 24) или заказать онлайн на официальном сайте Софии Киевской в ​​разделе «Музейный магазин».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.