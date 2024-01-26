ТОП-5 способов сэкономить на путешествиях в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 способов сэкономить на путешествиях в 2024 году (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

ТОП-5 способов сэкономить на путешествиях в 2024 году (инфографика)

Для тех, кто думает о планировании путешествий в этом году, аналитики собрали лучшие советы по бронированию путешествий на 2024 год, чтобы помочь вам планировать более разумно и экономить на поездках в этом году.

Об этом пишет media.hopper.com

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Дешевые даты

Путешествуйте на самые дешевые даты, чтобы сэкономить до 15% на рейсах, 23% на проживание в отелях.

Ориентация на внутренние рейсы в середине недели — это простой способ сэкономить в среднем 45 долларов США на билете или около 15%.

Воскресенье будет самым дорогим днем ​​недели для отправки в путешествие, и обычно это напряженный день в аэропортах, поскольку путешественники возвращаются домой после выходных.

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Для международных путешественников, отправляющихся в дальние поездки, пропустите отправление в пятницу или субботу, чтобы начать свое путешествие, а попробуйте начать его в начале недели.

Бронируйте отели на середину недели

Для путешественников, бронирующих жилье, пропуск выходных может быть большой экономией на дорогих тарифах гостиниц. Путешественники, которые зарегистрируются в пятницу или субботу и останутся до воскресенья, уплатят 20% - 23% надбавки за самый дешевый день недели для регистрации.

Если вы направляетесь в любое из этих самых популярных направлений, планируйте начать свое пребывание в середине недели, чтобы значительно сэкономить на ночных тарифах.

Путешествуйте в самые дешевые месяцы

В январе и феврале (вместо пиковых месяцев весенних каникул) цены на поездки, как правило, самые низкие в году.

В среднем путешественники сэкономили 30% или 92 доллара США на авиабилете, путешествуя в первые два месяца года, а не в марте и апреле — в пиковые месяцы путешествий на весенних каникулах.

Путешествуйте в сентябре/октябре вместо пиковых летних месяцев. Июнь-август являются одними из самых загруженных месяцев для путешествий внутри страны или за границей.

Следите за ценами заблаговременно

Авиарейсы

Начните следить за ценами на внутренние рейсы как минимум за 3−4 месяца до планируемого вылета. Цены будут часто меняться, но в среднем будут снижаться примерно за 1−2 месяца до вылета. Ожидайте бронирование за 1−2 месяца до даты отъезда. Не ждите слишком долго, чтобы забронировать, цены могут вырасти почти вдвое за последние 3 недели перед взлетом.

Забронируйте проживание

Долгие выходные в крупных городах часто бывают тихими, особенно в первые два месяца года, когда путешествия медленные и холодная погода. Некоторые варианты размещения будут предлагать местным жителям скидки, специальные тарифы, чтобы поощрить членов общины оставаться и тратить деньги на месте.

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