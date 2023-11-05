Самые быстроразвивающиеся города Европы в области туризма — Finance.ua

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Самые быстроразвивающиеся города Европы в области туризма

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Самые быстроразвивающиеся города Европы в области туризма
Самые быстроразвивающиеся города Европы в области туризма
В некоторых популярных городах Европы количество иностранных туристов во второй половине 2023 года превысило уровни до пандемии коронавируса.
Согласно последнему отчету барометра CityDNA, основанному на данных ForwardKeys о продаже авиабилетов, европейский сектор путешествий и туризма демонстрирует многообещающий рост в 2023 году. При этом ожидается, что южноевропейские направления продолжат лидировать в рейтингах по восстановлению экономики.
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В частности, аналитики представили уже зафиксированные данные за третий квартал 2023 г. и прогнозируемые данные за четвертый квартал 2023 г., основанные на количестве бронирований на октябрь-декабрь.
Лидером рейтинга за июль-сентябрь 2023 года стала греческая столица Афины, где в третьем квартале количество въездных туристов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом допандемического 2019 года. В октябре-декабре Афинам прогнозируют рост туризма на 13% по сравнению с 2019 годом.
Самые быстроразвивающиеся города Европы в области туризма
В то же время ожидается, что в четвертом квартале Афины с первого места сместит португальский Лиссабон, занявший в третьем квартале второе место — ему также прогнозируют рост количества въездных туристов на 13% по сравнению с показателями до Covid 19.
Замкнул тройку лидеров испанский Мадрид — если в третьем квартале он еще уходил в минус по сравнению с доковидными временами, то в четвертом квартале прогнозируется рост на 9%.
«Вместимость международных рейсов в Европу почти достигла допандемического уровня в третьем квартале и имеет тенденцию к росту накануне четвертого квартала — это столь необходимый стимул для возобновления путешествий по Европе», — пояснил представитель ForwardKeys Оливье Понти.
При этом он прогнозирует, что рост продолжится и в 2024 году.
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По материалам:
УНІАН
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