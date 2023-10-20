Туризм во время войны: в ООН предложили возродить туристическую отрасль Украины — Finance.ua
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Туризм во время войны: в ООН предложили возродить туристическую отрасль Украины

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Во Всемирной туристической организации (ВТО) возникла инициатива по созданию специальной рабочей группы, направленной на поддержку туристической отрасли и экономики Украины. Рассказываем, что это значит и как будет работать структура.
Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили объявил о соответствующей инициативе во время выступления на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ВТО ООН, которая проходила в Самарканде, Узбекистан. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).
Зураб Пололикашвили отметил, что такая идея предполагает объединение усилий всех участников туристической отрасли с целью возобновления приема иностранных туристов в Украине. «Уверен, что поддержка всех стран-членов ВТО ООН будет очень полезна и станет прекрасным началом возрождения туризма в Украине.
Мы можем начать с организации различных мероприятий в относительно безопасных частях страны, или же у границ с соседними государствами", — подчеркнул Генсек ВТО ООН. Как известно, с 1 июня 2023 года Украина получила право возглавить 68-е заседание Европейской Комиссии ВТО ООН, что свидетельствует о признании ее роли в туристической сфере. На 69-й сессии Европейской комиссии ВТО ООН Украина, возглавляющая европейский сектор, представила свою программу развития туризма на 2024−2025 годы.
Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины Марьяна Олеськив, возглавившая украинскую делегацию, выразила готовность страны к интеграции в европейское туристическое сообщество и предложила представителям цивилизованного мира совместно планировать возрождение туризма в Украине.
«Избрание Украины постоянным членом свидетельствует о признании нашей силы в этой сфере и открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом с другими европейскими и глобальными странами. Мы будем работать над созданием благоприятной бизнес-среды для развития отрасли туризма, продвижения инвестиций и содействия партнерствам с международными компаниями «, — заявила она. Олеськив также добавила, что у Украины большой потенциал стать привлекательной туристической дестинацией для людей со всего мира.
По материалам:
visitukraine.today
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