Названы страны мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью — Finance.ua

Названы страны мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью Сегодня 06:30 — Личные финансы

Названы страны мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью

Соблюдение баланса между работой и личной жизнью считается одним из ключевых условий физического и психического здоровья человека. Поэтому не удивительно, что многие, рассматривая возможность переезда в другую страну, обращают внимание именно на это соотношение.

Новой Зеландии. Это островное государство с сильной экономикой получило высокие баллы по целому ряду показателей, предлагая щедрые установленные законом ежегодные отпуска (32 дня), высокий уровень оплаты больничных (80%), высокую минимальную зарплату и качественную систему здравоохранения, финансируемую за счет государства. Согласно свежему Глобальному индексу баланса жизни и работы за 2023 год , составленному HR-технологической компанией Remote, лучше всего баланса между работой и личной жизнью соблюдаются в. Это островное государство с сильной экономикой получило высокие баллы по целому ряду показателей, предлагая щедрые установленные законом ежегодные отпуска (32 дня), высокий уровень оплаты больничных (80%), высокую минимальную зарплату и качественную систему здравоохранения, финансируемую за счет государства.

Читайте также Города с самым лучшим балансом между работой и личной жизнью (инфографика)

Второе место досталось Испании. Хотя идея традиционной испанской сиесты стала чем-то вроде международного стереотипа, эта нация знает, как ставить жизнь выше работы.

Страна особенно щедра, когда речь идет об обязательном ежегодном отпуске (36 дней). Также здесь одна из кратчайших рабочих недель. Благодаря здоровой экономике, поддерживаемой почти круглогодичным притоком иностранных туристов, Испания может похвастаться одними из самых красивых и удобных для посетителей городов в мире.

Замкнула тройку лидеров Франция. Будучи одной из крупнейших европейских стран по численности населения (около 65 миллионов человек) и с одним из самых высоких ВВП в мире, на здешних предприятиях правильно подходят к балансу между жизнью и работой, а у работников есть достаточно свободного времени (средняя рабочая неделя составляет всего 25,6 часов), щедрая минимальная з/п и 36 дней установленного законом ежегодного отпуска.

В 2017 году Франция даже ввела право на отключение — закон, дающий работникам право не просматривать электронные письма и не отвечать на них в нерабочее время, чтобы снизить стресс, связанный с работой.

Топ-10 стран мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью

1. Новая Зеландия.

2. Испания.

3. Франция.

4. Австралия.

5. Дания.

6. Норвегия.

7. Нидерланды.

8. Великобритания.

9. Канада.

10. Бразилия.

Итого в список попали 60 стран мира с самым высоким показателем ВВП. Украину и россию не включали в подборку из-за продолжающейся войны.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.