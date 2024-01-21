Наиболее приоритетное направление для путешествий в 2024 году в Европе — Finance.ua
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Наиболее приоритетное направление для путешествий в 2024 году в Европе

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Наиболее приоритетное направление для путешествий в 2024 году в Европе
Наиболее приоритетное направление для путешествий в 2024 году в Европе
Европейская ассоциация туристических агентов и туроператоров (ECTAA) назвала Болгарию «лучшим направлением» на 2024 год.
Об этом идет речь в сообщении ECTAA, пишет schengenvisainfo.com.
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По данным News. gtp, Министерство туризма Болгарии, признанное лучшим направлением ECTAA на 2024 год, получает возможность продемонстрировать различные предложения страны примерно 80 000 туристическим профессионалам из ЕС.
Эта инициатива позволяет считать Болгарию лучшим выбором для своих клиентов, подчеркивая ее статус как лучшего направления.
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Выражая оптимизм, генеральный секретарь ECTAA Эрик Дрезин сказал, что он верит в то, что у Болгарии есть потенциал стать одной из наиболее конкурентоспособных стран в европейском туризме, предлагая отдыхающим совершенно новый опыт.
Мы уверены, что программа «Преимущественный пункт назначения» приведет к лучшим и более крепким отношениям между прибывающими на работу болгарскими агентами и нашими членами.
Генеральный секретарь ECTAA Эрик Дрезин

В рамках программы «Преимущественное направление» ECTAA также планирует организовать информационные онлайн-стойки, адаптированные к рекламным целям Министерства туризма Болгарии, специально разработанные для турагентов и туроператоров. Кроме того, растущее присутствие в социальных сетях преследует цель усилить привлекательность Болгарии.
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Объявление ECTAA совпадает с недавним соглашением между государствами-членами ЕС об отмене внутреннего воздушного и морского контроля на границе с Болгарией и присоединении страны к Шенгенской зоне. Ожидаемое присоединение к Шенгенской зоне призвано улучшить путешествия, торговлю и туризм в Болгарии.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом месяце премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне по воздуху и морю с марта 2024 года.
  • В официальном заявлении Совета министров Болгарии стало известно, что премьер-министр Денков подчеркнул поддержку Австрии Болгарии и других стран ЕС в ходе переговоров. Переход к присоединению к Шенгенской зоне воздушным и морским транспортом знаменует значительный шаг для Болгарии и Румынии, способствуя увеличению связи и облегчению путешествий в пределах Шенгенской зоны.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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