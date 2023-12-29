Болгария продлила до мая программу размещения украинских беженцев — Finance.ua

Болгария продлила до мая программу размещения украинских беженцев Сегодня 19:39 — Мир

Болгария продлила до мая программу размещения украинских беженцев

Правительство Болгарии продлило до конца апреля 2024 года схему государственной поддержки для размещения украинцев, получивших временную защиту, спасаясь от войны.

Схему господдержки беженцам из Украины, которая включала предоставление финансовой поддержки для мест пребывания беженцев, впервые ввело болгарское правительство вскоре после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура

Ее действие должно было закончиться 31 декабря 2023 года, однако действующее правительство решило продлить ее до 30 апреля 2024-го.

Согласно данным на официальном правительственном портале, за время полномасштабной войны 2 133 450 украинцев приехали в Болгарию, из них 52 125 остаются в стране до сих пор.

Для получения временной защиты зарегистрировалось 171 571 украинец. По государственной схеме размещено 6919 человек.

Читайте также Болгария запретила переработку нефти из рф и отменила налог за транзит российского газа

Как сообщалось, статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 октября имели 4,24 млн человек, покинувших Украину в результате полномасштабного вторжения в рф.

В октябре действие Директивы временной защиты ЕС, предоставляющей украинским беженцам право легально находиться на территории стран Евросоюза, продлили до марта следующего года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.