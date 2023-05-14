Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура — Finance.ua

Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура Сегодня 16:31 — Недвижимость

Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура

Болгария — страна Евросоюза, где самая доступная недвижимость: и по цене, и по требованиям к иностранным покупателям, и по предложению на рынке.

Однокомнатная квартира в Софии может стоить от 35 тысяч евро. Недвижимость для отдыха стартует от 1000 до 1400 евро за квадрат, свидетельствует аналитика портала flombu.ua

Приобрести квартиру в Болгарии украинцу не проблема. Для этого не понадобятся дополнительные разрешения или условия. А вот купить дом в этой стране иностранцу посложнее.

Как купить дом в Болгарии

Покупка недвижимости в Болгарии для других стран отличается по виду объекта. Законодательство страны не устанавливает ограничений или особых требований к зарубежным покупателям квартир.

Чтобы купить апартаменты в Болгарии, иностранному гражданину достаточно загранпаспорта. Чего не скажешь о покупке дома.

Как купить дом в Болгарии на вторичном рынке

Покупка дома в Болгарии соответственно предполагает покупку земельного участка. А продажа земли частным лицам-иностранцам в этой стране запрещена.

Чтобы заключить сделку по покупке частного дома с придомовой землей, иностранцу необходимо зарегистрировать юридическое лицо в этой стране. На это понадобится до 30 рабочих дней и ориентировочно 1500 евро.

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Как купить особняк или квартиру в Болгарии от застройщика

Выбрав дом (коттедж, таунхаус) или квартиру в Болгарии от строительной компании, иностранный гражданин заключает договор с застройщиком и обязуется платить за потенциальное жилье по таким пропорциям 30−30−40:

первичный взнос — 30%;

30% от цены иностранец платит после фактической постройки недвижимости;

от цены иностранец платит после фактической постройки недвижимости; 40% стоимости дома иностранный покупатель уплачивает после нотариального оформления сделки купли-продажи.

Жилье на нулевом этапе строительства в Болгарии на 40% дешевле готового.

Процедура покупки недвижимости в Болгарии

Процесс купли-продажи недвижимого имущества в Болгарии схож с устоявшимся в Украине.

1. Выбор объекта

Довольно разнообразная недвижимость в Болгарии привлекает иностранных инвесторов, несмотря на сезон. Здесь можно купить квартиру в развитом европейском городе, на морском побережье или в горнолыжной зоне.

Выбрать недвижимость в Болгарии можно самостоятельно — на местных сайтах по поиску недвижимости — или с помощью риелторских агентств.

2. Подписание предварительного договора о купле-продаже недвижимости

В отличие от украинской системы купли-продажи недвижимости предварительный договор о покупке жилья в Болгарии заключать обязательно.

В предварительном соглашении о покупке жилья в Болгарии фиксируют стоимость объекта и когда будут подписывать основной договор. Также прописывается ответственность сторон за нарушение условий предварительного договора.

Предварительный договор о покупке недвижимости в Болгарии выполняет две основные функции:

«развязывает» руки продавцу в подготовке жилья и документов к продаже. В частности, приостанавливают просмотры объекта для других клиентов;

стабилизирует положение покупателя, который в условиях предварительного соглашения резервирует жилье для дальнейшей покупки.



3. Внесение депозита за недвижимость

Для финансового подкрепления будущего соглашения о купле-продаже недвижимости в Болгарии покупатель вносит на депозитный счет нотариуса от 2 до 4 тыс. евро аванса в зависимости от согласованной суммы за объект.

Если покупатель откажется от покупки, то за невыполнение договоренностей потеряет внесенный резервационный задаток. Если же передумает продавец, он обязуется вернуть потенциальному покупателю аванс в двойном размере.

4. Открытие счета в болгарском банке

Для полного расчета за недвижимость в Болгарии иностранцу нужно открыть банковский счет, поскольку оплата за объект — безналичная.

5. Заключение основного договора о купле-продаже недвижимости

Подписывают и заверяют основной договор о покупке жилья в Болгарии у нотариуса. Покупатель должен предъявить непросроченный загранпаспорт, продавец — все необходимые документы на недвижимость.

6. Регистрация права собственности на объект

В Болгарии после официального перехода права собственности на недвижимость иностранному гражданину нужно зарегистрировать документы на жилье:

в суде — по месту регистрации жилья;

в государственном реестре собственности;

и налоговой службе.

Налоги и дополнительные расходы при покупке недвижимости в Болгарии

Намереваясь приобрести жилье в Болгарии, следует расширить бюджет ориентировочно на несколько тысяч евро, чтобы оплатить сопутствующие расходы и налоги.

1. Налог на переход права собственности на жилье — 4% от его цены.

2. Нотариальный сбор составляет 1% от рыночной цены жилой недвижимости.

3. На покрытие регистрационных платежей в Булстате (портал электронных услуг) придется выделить 0,1% от установленной стоимости недвижимого имущества.

4. Расходы на перевод документации — 80 евро.

5. Оплата услуг риелтора — от 2% от стоимости подписанного соглашения.

6. Ежегодный налог на недвижимость составляет примерно 70−100 евро.

7. Страхование недвижимости от пожаров, стихийных бедствий и т. д. достигает 150−250 евро в год в зависимости от стоимости объекта.

Чтобы купить квартиру в Болгарии, украинцу достаточно заграничного паспорта. Для покупки дома в этой стране необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо.

Процедура купли-продажи недвижимости в Болгарии оперативная и может занять всего месяц.

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