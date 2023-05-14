Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура — Finance.ua

Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура
Болгария — страна Евросоюза, где самая доступная недвижимость: и по цене, и по требованиям к иностранным покупателям, и по предложению на рынке.
Однокомнатная квартира в Софии может стоить от 35 тысяч евро. Недвижимость для отдыха стартует от 1000 до 1400 евро за квадрат, свидетельствует аналитика портала flombu.ua.
Приобрести квартиру в Болгарии украинцу не проблема. Для этого не понадобятся дополнительные разрешения или условия. А вот купить дом в этой стране иностранцу посложнее.
Как купить дом в Болгарии
Покупка недвижимости в Болгарии для других стран отличается по виду объекта. Законодательство страны не устанавливает ограничений или особых требований к зарубежным покупателям квартир.
Чтобы купить апартаменты в Болгарии, иностранному гражданину достаточно загранпаспорта. Чего не скажешь о покупке дома.
Как купить дом в Болгарии на вторичном рынке
Покупка дома в Болгарии соответственно предполагает покупку земельного участка. А продажа земли частным лицам-иностранцам в этой стране запрещена.
Чтобы заключить сделку по покупке частного дома с придомовой землей, иностранцу необходимо зарегистрировать юридическое лицо в этой стране. На это понадобится до 30 рабочих дней и ориентировочно 1500 евро.
Как купить особняк или квартиру в Болгарии от застройщика
Выбрав дом (коттедж, таунхаус) или квартиру в Болгарии от строительной компании, иностранный гражданин заключает договор с застройщиком и обязуется платить за потенциальное жилье по таким пропорциям 30−30−40:
- первичный взнос — 30%;
- 30% от цены иностранец платит после фактической постройки недвижимости;
- 40% стоимости дома иностранный покупатель уплачивает после нотариального оформления сделки купли-продажи.
Жилье на нулевом этапе строительства в Болгарии на 40% дешевле готового.
Процедура покупки недвижимости в Болгарии
Процесс купли-продажи недвижимого имущества в Болгарии схож с устоявшимся в Украине.
1. Выбор объекта
Довольно разнообразная недвижимость в Болгарии привлекает иностранных инвесторов, несмотря на сезон. Здесь можно купить квартиру в развитом европейском городе, на морском побережье или в горнолыжной зоне.
Выбрать недвижимость в Болгарии можно самостоятельно — на местных сайтах по поиску недвижимости — или с помощью риелторских агентств.
2. Подписание предварительного договора о купле-продаже недвижимости
В отличие от украинской системы купли-продажи недвижимости предварительный договор о покупке жилья в Болгарии заключать обязательно.
В предварительном соглашении о покупке жилья в Болгарии фиксируют стоимость объекта и когда будут подписывать основной договор. Также прописывается ответственность сторон за нарушение условий предварительного договора.
Предварительный договор о покупке недвижимости в Болгарии выполняет две основные функции:
- «развязывает» руки продавцу в подготовке жилья и документов к продаже. В частности, приостанавливают просмотры объекта для других клиентов;
- стабилизирует положение покупателя, который в условиях предварительного соглашения резервирует жилье для дальнейшей покупки.
3. Внесение депозита за недвижимость
Для финансового подкрепления будущего соглашения о купле-продаже недвижимости в Болгарии покупатель вносит на депозитный счет нотариуса от 2 до 4 тыс. евро аванса в зависимости от согласованной суммы за объект.
Если покупатель откажется от покупки, то за невыполнение договоренностей потеряет внесенный резервационный задаток. Если же передумает продавец, он обязуется вернуть потенциальному покупателю аванс в двойном размере.
4. Открытие счета в болгарском банке
Для полного расчета за недвижимость в Болгарии иностранцу нужно открыть банковский счет, поскольку оплата за объект — безналичная.
5. Заключение основного договора о купле-продаже недвижимости
Подписывают и заверяют основной договор о покупке жилья в Болгарии у нотариуса. Покупатель должен предъявить непросроченный загранпаспорт, продавец — все необходимые документы на недвижимость.
6. Регистрация права собственности на объект
В Болгарии после официального перехода права собственности на недвижимость иностранному гражданину нужно зарегистрировать документы на жилье:
- в суде — по месту регистрации жилья;
- в государственном реестре собственности;
- и налоговой службе.
Налоги и дополнительные расходы при покупке недвижимости в Болгарии
Намереваясь приобрести жилье в Болгарии, следует расширить бюджет ориентировочно на несколько тысяч евро, чтобы оплатить сопутствующие расходы и налоги.
1. Налог на переход права собственности на жилье — 4% от его цены.
2. Нотариальный сбор составляет 1% от рыночной цены жилой недвижимости.
3. На покрытие регистрационных платежей в Булстате (портал электронных услуг) придется выделить 0,1% от установленной стоимости недвижимого имущества.
4. Расходы на перевод документации — 80 евро.
5. Оплата услуг риелтора — от 2% от стоимости подписанного соглашения.
6. Ежегодный налог на недвижимость составляет примерно 70−100 евро.
7. Страхование недвижимости от пожаров, стихийных бедствий
и т. д. достигает 150−250 евро в год в зависимости от стоимости объекта.
Чтобы купить квартиру в Болгарии, украинцу достаточно заграничного паспорта. Для покупки дома в этой стране необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо.
Процедура купли-продажи недвижимости в Болгарии оперативная и может занять всего месяц.
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