Цены на квартиры в новостройках Киева снизились: сколько сейчас стоит недвижимость — Finance.ua

Цены на квартиры в новостройках Киева снизились: сколько сейчас стоит недвижимость Сегодня 14:03 — Недвижимость

Цены на квартиры в новостройках Киева снизились: сколько сейчас стоит недвижимость

В украинской столице значительно снизились цены на квартиры в новостройках за период апреля 2023 года — с начала месяца стоимость упала более чем на 3%. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного порталом ЛУН.

По сравнению с началом месяца, на 22 апреля количество киевских новостроек, в которых продаются квартиры, снизилось со 189 до 182.

Средняя стоимость квадратного метра новой столичной недвижимости упала с 48000 до 46500 гривен. При этом вилка цен по районам столицы остается по-прежнему очень большой.

Цены в разных районах

Самое дорогое жилье обычно продается в Печерском районе. Местный квадратный метр жилья стоит в общей сложности 100 600 гривен. На втором месте по ценам идет с большим отрывом Подольский район — 67200 гривен, а на третьей позиции расположился Шевченковский район — 61900 гривен.

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В первую пятерку по ценам также вошли Голосеевский район — 46 300 гривен и Оболонский — 44 700.

Далее районы в порядке убывания цены на недвижимость расположились следующим образом:

Дарницкий район — 42 900 грн,

Соломенский район — 40 700 грн,

Святошинский район — 40 100 грн,

Днепровский район — 37 900 грн,

Деснянский район — 34 200 грн.

Справка Finance.ua

по статистке портала dim.ria, самый дорогой квадратный метр в 1-комн. квартире зафиксирован именно в Киеве — 1700 долларов;

Львов тоже держится почти на уровне столицы. Там в 1-комнатной квартире за кв. метр просят 1311 долл.;

в Ужгороде также высокие цены за 1 ком. — 1147 дол. м. кв.;



дешевле всего метр жилья стоит в Сумах и Запорожье (624 долл. м. кв. и 682 долл. м. кв. соответственно).



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