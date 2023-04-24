Цены на квартиры в новостройках Киева снизились: сколько сейчас стоит недвижимость — Finance.ua

Цены на квартиры в новостройках Киева снизились: сколько сейчас стоит недвижимость
В украинской столице значительно снизились цены на квартиры в новостройках за период апреля 2023 года — с начала месяца стоимость упала более чем на 3%. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного порталом ЛУН.
По сравнению с началом месяца, на 22 апреля количество киевских новостроек, в которых продаются квартиры, снизилось со 189 до 182.
Средняя стоимость квадратного метра новой столичной недвижимости упала с 48000 до 46500 гривен. При этом вилка цен по районам столицы остается по-прежнему очень большой.
Цены в разных районах
Самое дорогое жилье обычно продается в Печерском районе. Местный квадратный метр жилья стоит в общей сложности 100 600 гривен. На втором месте по ценам идет с большим отрывом Подольский район — 67200 гривен, а на третьей позиции расположился Шевченковский район — 61900 гривен.
В первую пятерку по ценам также вошли Голосеевский район — 46 300 гривен и Оболонский — 44 700.
Далее районы в порядке убывания цены на недвижимость расположились следующим образом:
- Дарницкий район — 42 900 грн,
- Соломенский район — 40 700 грн,
- Святошинский район — 40 100 грн,
- Днепровский район — 37 900 грн,
- Деснянский район — 34 200 грн.
Справка Finance.ua
- по статистке портала dim.ria, самый дорогой квадратный метр в 1-комн. квартире зафиксирован именно в Киеве — 1700 долларов;
- Львов тоже держится почти на уровне столицы. Там в 1-комнатной квартире за кв. метр просят 1311 долл.;
- в Ужгороде также высокие цены за 1 ком. — 1147 дол. м. кв.;
- дешевле всего метр жилья стоит в Сумах и Запорожье (624 долл. м. кв. и 682 долл. м. кв. соответственно).
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