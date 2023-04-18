Сколько стоит аренда квартир в разных регионах Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартир в разных регионах Украины (инфографика)
Киев перестал быть самым дорогим городом Украины по стоимости аренды жилья. Первое место по состоянию на апрель 2023 года занимает Ужгород, где снять однокомнатную квартиру стоит в среднем 13 тыс. грн в месяц. В Киеве жилье сдается по 7,5 тыс. грн.
Столица удерживала пальму первенства на рынке аренды квартир все годы независимости Украины. Однако в конце 2022 года самым дорогим стал Львов, а теперь Ужгород, говорится в мониторинге «ЭП».
Только за последние несколько месяцев цены на аренду жилья в Ужгороде выросли в несколько раз. В начале полномасштабной войны рост был во многих западных областях Украины — из-за наплыва беженцев из регионов активных боевых действий.
После деоккупации северных территорий ажиотаж пошел на убыль, а вместе с ним выровнялись цены на аренду. Но ситуация изменилась осенью — когда россия начала массовые ракетные атаки на украинскую энергетику. Из-за слухов об «эвакуации Киева» многие решили пересидеть зиму в более спокойных областях.
И Ужгород стал лидером, потому что на Закарпатье был зафиксирован только 1 ракетный удар. В других западных областях цены на аренду жилья тоже выросли, но не так сильно, как в Ужгороде.
К примеру, однокомнатные квартиры:
- в Черновицкой области подорожали до 7 тыс. грн в месяц,
- в Ивано-Франковской — до 4,5 тыс. грн,
- в Волынской — до 5,5 тыс. грн.
Еще один город с «аномальным» ростом цен на квартиры — Львов с 11 тыс. грн в месяц за «однушку». В этом случае цена оказалась более уравновешенной, чем в Ужгороде, по одной причине: Львов — крупный город, который может вместить больше людей, а потому конкуренция за квадратные метры ниже.
Самыми популярными среди арендаторов остаются все-таки Львов и Киев. И Львов при этом значительно дороже Киева не только в сегменте однокомнатных квартир (11 тыс. против 7,5 грн), но и двухкомнатных — 16 тыс. против 12 тыс. грн. Стоимость «трешек» в этих городах отличается уже не так сильно: 19 тыс. грн во Львове и 18 тыс. грн в Киеве.
Аренда жилья в прифронтовых регионах
В этой группе областей ситуация диаметрально противоположна фиксируемой в западном регионе. Речь идет о территориях, которые расположены близко к зоне боевых действий, или находились под оккупацией.
В Запорожской, Одесской и Харьковской областях цены продолжали падение весь 2022 год и в начале 2023 года. Так, в Запорожской области однокомнатные квартиры сдают в среднем по 2,7-2,8 тыс. грн., в Одесской области — по 4,5 тыс. грн., в Харьковской области — по 3,5 тыс. грн.
Справка Finance.ua:
- напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5699 гривен. Во главу угла вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%;
- средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10% до 4294 гривен. Официальная инфляция составила 10%.
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