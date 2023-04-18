Сколько стоит аренда квартир в разных регионах Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартир в разных регионах Украины (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Сколько стоит аренда квартир в разных регионах Украины (инфографика), freepik.com

Киев перестал быть самым дорогим городом Украины по стоимости аренды жилья. Первое место по состоянию на апрель 2023 года занимает Ужгород, где снять однокомнатную квартиру стоит в среднем 13 тыс. грн в месяц. В Киеве жилье сдается по 7,5 тыс. грн.

Столица удерживала пальму первенства на рынке аренды квартир все годы независимости Украины. Однако в конце 2022 года самым дорогим стал Львов, а теперь Ужгород, говорится в мониторинге «ЭП».

Только за последние несколько месяцев цены на аренду жилья в Ужгороде выросли в несколько раз. В начале полномасштабной войны рост был во многих западных областях Украины — из-за наплыва беженцев из регионов активных боевых действий.

После деоккупации северных территорий ажиотаж пошел на убыль, а вместе с ним выровнялись цены на аренду. Но ситуация изменилась осенью — когда россия начала массовые ракетные атаки на украинскую энергетику. Из-за слухов об «эвакуации Киева» многие решили пересидеть зиму в более спокойных областях.

И Ужгород стал лидером, потому что на Закарпатье был зафиксирован только 1 ракетный удар. В других западных областях цены на аренду жилья тоже выросли, но не так сильно, как в Ужгороде.

К примеру, однокомнатные квартиры:

в Черновицкой области подорожали до 7 тыс. грн в месяц,

в Ивано-Франковской — до 4,5 тыс. грн,

в Волынской — до 5,5 тыс. грн.

Еще один город с «аномальным» ростом цен на квартиры — Львов с 11 тыс. грн в месяц за «однушку». В этом случае цена оказалась более уравновешенной, чем в Ужгороде, по одной причине: Львов — крупный город, который может вместить больше людей, а потому конкуренция за квадратные метры ниже.

Самыми популярными среди арендаторов остаются все-таки Львов и Киев. И Львов при этом значительно дороже Киева не только в сегменте однокомнатных квартир (11 тыс. против 7,5 грн), но и двухкомнатных — 16 тыс. против 12 тыс. грн. Стоимость «трешек» в этих городах отличается уже не так сильно: 19 тыс. грн во Львове и 18 тыс. грн в Киеве.

Аренда жилья в прифронтовых регионах

В этой группе областей ситуация диаметрально противоположна фиксируемой в западном регионе. Речь идет о территориях, которые расположены близко к зоне боевых действий, или находились под оккупацией.

В Запорожской, Одесской и Харьковской областях цены продолжали падение весь 2022 год и в начале 2023 года. Так, в Запорожской области однокомнатные квартиры сдают в среднем по 2,7-2,8 тыс. грн., в Одесской области — по 4,5 тыс. грн., в Харьковской области — по 3,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5699 гривен. Во главу угла вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%;

средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10% до 4294 гривен. Официальная инфляция составила 10%.

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Обозреватель По материалам:

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