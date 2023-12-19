Болгария запретила переработку нефти из рф и отменила налог за транзит российского газа — Finance.ua
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Болгария запретила переработку нефти из рф и отменила налог за транзит российского газа

Энергетика
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Болгария запретила переработку нефти из рф и отменила налог за транзит российского газа
Болгария запретила переработку нефти из рф и отменила налог за транзит российского газа
Парламент Болгарии принял закон о запрете экспорта топлива, произведенного из российской нефти, с 1 января 2024 года и прекращении переработки этой нефти заводом «Лукойл» — с 1 марта.
Об этом сообщает BTA.
Таким образом, Болгария досрочно прекращает действие исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти, которое Еврокомиссия предоставила Софии в 2022 году из-за специфического географического положения страны. Согласно действующему законодательству, исключение должно быть отменено 1 октября 2024 года.
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До конца декабря Национальное таможенное агентство страны должно провести инвентаризацию складов и проверить запасы топлива и сырой нефти. Топливо, которое не может быть продано на рынке Болгарии по экологическим соображениям, может быть экспортировано согласно процедуре, установленной регламентом ЕС.
Болгарские законодатели также поддержали отмену торгового сбора на импорт и транзит российского природного газа, пока законодательство ЕС не установит положения по определению происхождения природного газа.
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Ранее Венгрия заявила, что будет ветировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону, пока София не отменит налог на транзит газа российского «Газпрома» через свою территорию.
Болгария и несколько других стран Евросоюза освобождены от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти до конца 2024 года. В конце сентября парламент Болгарии одобрил постановление о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти уже к октябрю 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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