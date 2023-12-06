Болгария заставляет «Лукойл» продать бизнес в стране — Finance.ua

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Болгария заставляет «Лукойл» продать бизнес в стране

Фондовый рынок
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Болгария заставляет «Лукойл» продать бизнес в стране
Болгария заставляет «Лукойл» продать бизнес в стране
российский «Лукойл» рассматривает возможность продажи крупнейшего в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающего завода и других активов в Болгарии, поскольку власти стремятся снизить энергетическую зависимость балканской страны от россии.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Болгарский парламент ранее в этом году одобрил предложение о постепенном сокращении импорта российской нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского Союза.
Правящая коалиция в этом месяце обнародовала планы прекратить этот импорт в марте, заставив «Нефтехим», нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» на побережье Черного моря, искать альтернативные источники топлива.
Вторая по величине российская нефтяная компания сейчас пересматривает стратегию через принятие «дискриминационных законов и других несправедливых, предвзятых политических решений по нефтеперерабатывающему заводу», заявил «Лукойл». Компания утверждает, «искусственно раздуваемая политическая буря» наносит ущерб ее бизнесу во всем мире.
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В июле правительство Софии уже прекратило аренду нефтеперерабатывающего порта, а антимонопольные органы оштрафовали болгарские филиалы компании на общую сумму $146 млн за злоупотребление монопольным положением.
«Лукойл», который купил бывшую государственную компанию «Нефтехим» в 1999 году и с тех пор вложил более $3,4 млрд, является основным поставщиком топлива для АЗС в Болгарии, а также владельцем транзитного нефтепровода, пересекающего большую часть страны.
Болгария освобождена от правил Европейского Союза, которые запрещают импорт российской нефти как санкцию за войну кремля в Украине. Освобождение, первоначально действовавшее до конца 2024 года, уже было сокращено на три месяца в сентябре.
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Новые правила, которые могут быть одобрены болгарским парламентом уже на этой неделе, предусматривают прекращение всего импорта с марта и сокращение экспорта некоторых продуктов нефтепереработки. Законодательные поправки являются способом покончить с потенциальным обходом санкций ЕС.
«Лукойл» заявил, что будет работать с международными консультантами над пересмотром стратегии своих болгарских активов, анализируя различные варианты, включая продажу бизнеса. В них входят 220 АЗС и девять нефтебаз, а также предприятия по бункеровке кораблей и самолетов, говорится в сообщении.
Министр финансов Болгарии Асен Василев отверг обвинения в дискриминации, заявив журналистам, что правительству необходимо будет обеспечить продолжение работы нефтеперерабатывающего завода, возможно, со стратегическим инвестором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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