Болгария оштрафовала местную «дочку» российского «Лукойла» на 37 миллионов долларов — Finance.ua
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Болгария оштрафовала местную «дочку» российского «Лукойла» на 37 миллионов долларов

Фондовый рынок
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Орган регулирования конкуренции Болгарии оштрафовал ведущего дистрибьютора топлива и трейдера страны «Лукойл-Болгария» на 67,7 млн левов (36,83 млн долл.) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Регулятор заявил, что компания «Лукойл-Болгария», контролируемая российской компанией «Лукойл», оказывала ценовое давление на своих оптовых конкурентов, постепенно меняя условия оптовых цен и отменяя количественные скидки с марта 2021 года до конца июня 2022 года.
Такая политика могла ограничить конкуренцию на рынках топлива и повлиять на потребителей.
«Комиссия по защите конкуренции обнаружила, что „Лукойл-Болгария“ реализовала комплексную стратегию ограничения конкуренции в оптовой торговле топливом в стране», — говорится в сообщении регулятора.
Регулятор приступил к расследованию ценовой политики компании после жалоб болгарского подразделения OMV и других оптовых торговцев топливом.
В сентябре прошлого года он обвинил компанию в нарушении правил конкуренции.
«Лукойл-Болгария» является частью группы «Лукойл», которая контролирует единый нефтеперерабатывающий завод Болгарии Neftochim Burgas и оперирует более 200 АЗС.
Регулятор заявил, что в ходе расследования «ЛУКОЙЛ» Болгария изменил и исправил свое рыночное поведение. Компания может оспорить штраф в суде в течение 14 дней.
По материалам:
Економічна Правда
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