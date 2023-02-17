Болгария оштрафовала местную «дочку» российского «Лукойла» на 37 миллионов долларов — Finance.ua

Болгария оштрафовала местную «дочку» российского «Лукойла» на 37 миллионов долларов Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Орган регулирования конкуренции Болгарии оштрафовал ведущего дистрибьютора топлива и трейдера страны «Лукойл-Болгария» на 67,7 млн левов (36,83 млн долл.) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает Reuters

Регулятор заявил, что компания «Лукойл-Болгария», контролируемая российской компанией «Лукойл», оказывала ценовое давление на своих оптовых конкурентов, постепенно меняя условия оптовых цен и отменяя количественные скидки с марта 2021 года до конца июня 2022 года.

Такая политика могла ограничить конкуренцию на рынках топлива и повлиять на потребителей.

«Комиссия по защите конкуренции обнаружила, что „Лукойл-Болгария“ реализовала комплексную стратегию ограничения конкуренции в оптовой торговле топливом в стране», — говорится в сообщении регулятора.

Регулятор приступил к расследованию ценовой политики компании после жалоб болгарского подразделения OMV и других оптовых торговцев топливом.

В сентябре прошлого года он обвинил компанию в нарушении правил конкуренции.

«Лукойл-Болгария» является частью группы «Лукойл», которая контролирует единый нефтеперерабатывающий завод Болгарии Neftochim Burgas и оперирует более 200 АЗС.

Регулятор заявил, что в ходе расследования «ЛУКОЙЛ» Болгария изменил и исправил свое рыночное поведение. Компания может оспорить штраф в суде в течение 14 дней.

Економічна Правда По материалам:

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