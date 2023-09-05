Болгария национализировала нефтяной терминал российского «Лукойла» — Finance.ua
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Болгария национализировала нефтяной терминал российского «Лукойла»

Фондовый рынок
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Болгария национализировала нефтяной терминал российского «Лукойла»
Болгария национализировала нефтяной терминал российского «Лукойла»
Власти Болгарии взяли под контроль государства нефтяной терминал росенец рядом с портом Бургас. Ранее он принадлежал российской компании «Лукойл».
Об этом сообщает болгарский канал bTV.
Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать Лукойлу компенсации, поскольку договор расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств.
«Отныне „Лукойл“ может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы придерживались закона и европейского регулирования», — сказал он.
«Лукойл» подписал концессионный договор на управление терминалом «росенец» в 2011 году. Срок действия договора — 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на россию из-за войны в Украине.
Напомним, состояние самых богатых россиян выросло более чем на $32 млрд с начала 2023 года. Больше всего среди граждан россии заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Несмотря на то, что он находится под санкциями, с января его состояние увеличилось на $5,9 млрд — до $21,3 млрд.

Компании, которые «перекрасили» свои бренды и остались в россии

По материалам:
УНН
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