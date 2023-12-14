Болгария сделала первый шаг к отмене исключения из санкций ЕС против рф — Finance.ua

Болгария сделала первый шаг к отмене исключения из санкций ЕС против рф Сегодня 10:15 — Мир

Болгария сделала первый шаг к отмене исключения из санкций ЕС против рф

Болгарские законодатели в среду сделали первый шаг к отмене исключения из санкций, которое принесло россии миллионы евро.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Politico.

Этот шаг, который планировался ранее, был сделан вскоре после того, как Politico сообщило, что с августа по октябрь Болгария импортировала российскую нефть по цене выше установленной «Большой семеркой» и ЕС, что принесло Кремлю 430 миллионов евро в виде прямых налогов.

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Эта торговля была легальной, поскольку Болгария получила единственное в своем роде исключение из запрета ЕС на импорт российской нефти подпадающим под действие санкций морским транспортом. ЕС предоставил Болгарии исключение, чтобы оградить страну от резких скачков цен на топливо. Но эта лазейка также позволила москве получить значительные доходы.

В общем, исключение принесло россии 2 млрд евро доходов от экспорта с момента введения санкций, что, по оценкам, привело к уплате москве 1 млрд евро налогов.

После этого доклада правительство Болгарии объявило о планах прекратить выходить из-под санкций 1 марта вместо предыдущего самостоятельно установленного крайнего срока 31 октября. А в среду болгарские законодатели начали процесс превращения этого плана в закон: экономический комитет парламента проголосовал за это предложение. Однако в законопроекте не было ни одного упоминания о предельных ценах.

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Голосование прошло на фоне усиления давления на Болгарию. Учитывая недавние разоблачения, внимание было сосредоточено, в частности, на обходных путях введения ценовых ограничений.

«Если есть лазейка, ее нужно устранить», — сказал чиновник Еврокомиссии.

Такое же мнение высказали несколько дипломатов ЕС.

«Все [такие] лазейки должны быть закрыты как можно скорее», — сказал один из них, добавив, что любая энергетическая зависимость от россии «не только угрожает безопасности ЕС, но и добавляет дополнительные средства для подпитки захватнической войны россии против Украины».

Дипломаты из четырех стран ЕС поддержали призыв к Болгарии отменить льготу, позволяющую ей покупать нефть по цене выше установленной союзниками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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