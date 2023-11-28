Импорт российской нефти через Болгарию в ЕС вырос — Finance.ua

Импорт российской нефти через Болгарию в ЕС вырос Сегодня 07:30 — Энергетика

Импорт российской нефти через Болгарию в ЕС вырос

Объем российской нефти, импортированной в ЕС через нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ЛУКойл» в Болгарии, значительно вырос за последние несколько месяцев.

Об этом сообщил ведущий энергетический аналитик Центра изучения демократии (CSD) Мартин Владимиров в интервью Euractiv

«Это означает дополнительную прибыль в размере сотен миллионов для российской компании за последний квартал года», — сказал Владимиров.

Читайте также Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны

Болгарский аналитический центр активно следит за импортом российской сырой нефти через Болгарию в ЕС, и в прошлом месяце вместе с двумя другими европейскими организациями поднял тревогу по поводу перегрузки российской сырой нефти в Болгарии для экспорта в Западную Европу.

В «Лукойле» отрицали нарушение санкций, поскольку компания экспортирует в ЕС низкооктановый бензин, на который не распространяются санкции ЕС против россии. В то же время российская компания пригрозила закрыть болгарский НПЗ, если запрет на импорт российской нефти будет введен слишком быстро. Это происходит на фоне планов Болгарии приостановить отход от эмбарго ЕС на импорт российской нефти с 1 марта следующего года.

Согласно анализу CSD, у «Лукойла» нет экономических причин подрывать свое доминирующее положение в Болгарии даже после введения запрета на импорт. Владимиров считает, что у Кремля также нет оснований создавать проблемы. Однако он предупредил, что Болгария может быть использована для отмывания российской нефти, которая будет продолжать поступать в ЕС под другой маркой.

«Лукойлу» было бы гораздо проще попытаться «отмыть» российскую нефть через казахскую и азербайджанскую в Болгарии. Таким образом, деньги в кремлевский бюджет будут поступать беспрепятственно", — подчеркнул аналитик CSD.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.