Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд — Finance.ua
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Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд

Энергетика
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Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд
Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд
Болгария прекращает импорт российской сырой нефти с марта 2024 года, то есть на 6 месяцев раньше, чем планировалось. Правительство страны утвердило такое решение после того, как стало известно, что эта лазейка помогала рф обходить западные санкции и позволила кремлю привлечь дополнительный миллиард евро на войну против Украины.
Об этом сообщает Минэнерго со ссылкой на болгарское издание The Sofia Globe.
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Отказ от российской нефти будет проходить в два этапа:
  • с 1 января следующего года в стране приостановят квотирование экспорта;
  • с 1 марта — полностью прекратят импорт и переработку нефти из россии.
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Министр финансов Болгарии Ассен Васильев подчеркнул, что такое решение полезно, поскольку оно не дает направлять деньги в россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.
К тому же заключенные договоренности помогут избежать вотума недоверия правительству, запланированного на 22 ноября 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
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