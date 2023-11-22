Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд — Finance.ua

Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд Сегодня 09:34 — Энергетика

Болгария закрывает доступ к российской нефти, который позволил кремлю заработать €1 млрд

Болгария прекращает импорт российской сырой нефти с марта 2024 года, то есть на 6 месяцев раньше, чем планировалось. Правительство страны утвердило такое решение после того, как стало известно, что эта лазейка помогала рф обходить западные санкции и позволила кремлю привлечь дополнительный миллиард евро на войну против Украины.

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Отказ от российской нефти будет проходить в два этапа:

с 1 января следующего года в стране приостановят квотирование экспорта;

с 1 марта — полностью прекратят импорт и переработку нефти из россии.

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Министр финансов Болгарии Ассен Васильев подчеркнул, что такое решение полезно, поскольку оно не дает направлять деньги в россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

К тому же заключенные договоренности помогут избежать вотума недоверия правительству, запланированного на 22 ноября 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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