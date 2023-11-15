В октябре сократились доходы россии от экспорта нефти — Bloomberg
Прибыль россии от экспорта нефти в октябре 2023 года уменьшилась, поскольку мировые цены на нефть упали, а США ввели санкции против судов, нарушающих западные ограничения.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.
Отмечается, что в октябре россия получила 18,34 млрд дол. от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что на 25 млн дол. меньше, чем в сентябре. Общий российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов сократился до 7,5 млн баррелей в день.
Международное энергетическое агентство связывает такой спад с тем, что более крупные поставки сырой нефти не смогли компенсировать снижение потоков нефтепродуктов.
Там также добавили, что «более низкие международные цены на нефть с лихвой компенсировали уменьшение скидок на российские сорта».
Так, по данным агентства, цена на российскую нефть в октябре снизилась до $80,66. за баррель.
Министерство финансов США 12 октября ввело санкции против двух нефтяных танкеров и их зарегистрированных владельцев в Турции и ОАЭ из-за того, что оба судна использовали американских поставщиков услуг для транспортировки российской нефти, цена которой превышала максимально допустимую цену в 60 долл., установленную G7.
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«Первые санкции Министерства финансов США, введенные в соответствии с ценовым лимитом Группы семи, способствовали легкому снижению цен на российскую нефть во второй половине месяца (октября. — Ред.) из-за роста расходов на доставку», — добавили в агентстве.
В результате введенных санкций, к концу октября этого года расходы на перевозку российской сырой нефти из Балтики на западное побережье Индии выросли более чем на 35%, превысив 10 дол. за баррель.
В то же время месячные доходы россии от продажи нефти за границу остались близкими к самому высокому уровню с октября 2022 года, говорится в публикации.
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