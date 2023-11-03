Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40−45 млрд кубометров уже в 2023 году — Finance.ua

Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40−45 млрд кубометров уже в 2023 году Сегодня 09:45 — Энергетика

Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40−45 млрд кубометров уже в 2023 году

Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40−45 миллиардов кубометров в 2023 году в рамках снижения энергетической зависимости от россии.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Целевой группы ЕС-США по энергетической безопасности.

«ЕС радикально сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в частности благодаря поэтапному отказу от импорта угля, сокращению импорта нефти на 90% и сокращению импорта газа со 155 миллиардов кубических метров в 2021 году до примерно 80 миллиардов кубических метров в 2022 году и, по оценкам, до 40−45 миллиардов кубических метров в 2023 году», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

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ЕС принял меры для ускорения перехода к чистой энергии, диверсификации поставок и экономии энергии, говорится в сообщении.

Обсуждение на встрече было сосредоточено на диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущей торговле сжиженным природным газом между Соединенными Штатами и Европой. При этом отмечается, что США являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

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УНН По материалам:

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