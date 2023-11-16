За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро — Finance.ua

За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро Сегодня 13:30 — Энергетика

За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро.

Крупнейшим покупателем за весь промежуток времени с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года был Европейский союз. Совокупно страны ЕС заплатили россии 180 миллиардов евро за все виды ископаемого топлива, которое они приобрели за это время. Из них более 102 миллиардов евро — это сырая нефть, 74 миллиарда — природный газ, остальные — уголь.

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Внутри ЕС основными покупателями российских энергоресурсов были Германия (28 миллиардов евро в целом), Нидерланды (18 миллиардов) и Италия (17 миллиардов).

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Вторым крупнейшим покупателем российских углеводородов после ЕС был Китай — более 143 миллиардов евро. Из них нефть — 107 миллиардов, газ — 17, уголь — 18. Дальше с большим отставанием идут Индия (в общей сложности 64 миллиарда), Турция (53 миллиарда), Южная Корея (14 миллиардов).

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Следует отметить, что динамика закупок за эти полтора года заметно изменилась. Если Европа существенно сократила свои закупки, то страны Азии, наоборот, увеличили, хотя в общем-то не так уж радикально.

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УНІАН По материалам:

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