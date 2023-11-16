За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро — Finance.ua
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За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро

Энергетика
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За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро
За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро
С начала полномасштабного вторжения в Украину россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро.
Об этом свидетельствуют данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Крупнейшим покупателем за весь промежуток времени с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года был Европейский союз. Совокупно страны ЕС заплатили россии 180 миллиардов евро за все виды ископаемого топлива, которое они приобрели за это время. Из них более 102 миллиардов евро — это сырая нефть, 74 миллиарда — природный газ, остальные — уголь.
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Внутри ЕС основными покупателями российских энергоресурсов были Германия (28 миллиардов евро в целом), Нидерланды (18 миллиардов) и Италия (17 миллиардов).
За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро
russiafossiltracker.com
Вторым крупнейшим покупателем российских углеводородов после ЕС был Китай — более 143 миллиардов евро. Из них нефть — 107 миллиардов, газ — 17, уголь — 18. Дальше с большим отставанием идут Индия (в общей сложности 64 миллиарда), Турция (53 миллиарда), Южная Корея (14 миллиардов).
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Следует отметить, что динамика закупок за эти полтора года заметно изменилась. Если Европа существенно сократила свои закупки, то страны Азии, наоборот, увеличили, хотя в общем-то не так уж радикально.
За время войны рф заработала на газе и нефти 550 миллиардов евро
russiafossiltracker.com

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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