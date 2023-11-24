Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны

Фондовый рынок
23
Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны
Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны
Три крупных греческих судоходных компании прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре трейдера.
Греческие грузоотправители Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели прекратили транспортировку российской нефти.
Читайте также
Thenamaris заявил, что не комментирует коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers не ответили на запросы комментариев.
Согласно трейдерам и данным транспортных агентов, все три компании были активными грузчиками российской нефти и топлива до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие.
По словам трейдеров, ранее сотрудничавших с тремя фирмами, все три компании отклонили запросы на суда для загрузки российской сырой нефти в ноябре и позже.
Читайте также
Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, наложенных на поставки российской нефти.
В октябре Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, перевозивших российскую нефть, что превышает максимальную цену G7 в 60 долларов за баррель. На прошлой неделе она наложила санкции на еще три корабля.
Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило три греческих компаний-перевозчика из перечня международных спонсоров войны. Речь идет о Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.
Решение было принято после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти.
Летом 2022 года НАПК предоставило статус «спонсоров войны» пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя тем самым бюджет государства-террориста и финансируя российскую агрессию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.