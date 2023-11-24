Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны — Finance.ua

Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций. НАПК их исключило из списка спонсоров войны

Три крупных греческих судоходных компании прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре трейдера.

Греческие грузоотправители Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели прекратили транспортировку российской нефти.

Thenamaris заявил, что не комментирует коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers не ответили на запросы комментариев.

Согласно трейдерам и данным транспортных агентов, все три компании были активными грузчиками российской нефти и топлива до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие.

По словам трейдеров, ранее сотрудничавших с тремя фирмами, все три компании отклонили запросы на суда для загрузки российской сырой нефти в ноябре и позже.

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Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, наложенных на поставки российской нефти.

В октябре Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, перевозивших российскую нефть, что превышает максимальную цену G7 в 60 долларов за баррель. На прошлой неделе она наложила санкции на еще три корабля.

Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило три греческих компаний-перевозчика из перечня международных спонсоров войны. Речь идет о Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.

Решение было принято после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти.

Летом 2022 года НАПК предоставило статус «спонсоров войны» пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя тем самым бюджет государства-террориста и финансируя российскую агрессию.

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Економічна Правда По материалам:

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