Болгария, Румыния и Турция призвали другие страны присоединиться к разминированию Черного моря — Finance.ua
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Болгария, Румыния и Турция призвали другие страны присоединиться к разминированию Черного моря

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Болгария, Румыния и Турция призвали другие страны присоединиться к разминированию Черного моря
Болгария, Румыния и Турция призвали другие страны присоединиться к разминированию Черного моря
Болгария, Румыния и Турция пригласили другие страны присоединиться к инициативе по очистке Черного моря от мин и обеспечению безопасности морских путей.
Об этом сообщили Euractiv Bulgaria в Министерстве обороны Болгарии.
Инициатива остается открытой для совместных действий и участия противоменных сил и средств других стран-членов НАТО за пределами Черноморского региона.
«В настоящее время противоминные корабли трех черноморских государств-членов НАТО — Болгарии, Румынии и Турции — будут участвовать в противоминной военно-морской группе в Черном море», — сообщили Euractiv в министерстве.
Правительство Болгарии отмечает, что деятельность группы не будет направлена ​​против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.
Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Болгарии, Румынии и Турции должно состояться в Стамбуле в четверг, после чего начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку детальных документов и инструкций по действиям группы. Этот процесс может занять до нескольких месяцев.

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После полномасштабного вторжения россии в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают дрейфующие мины в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание общих сил для очистки Черного моря от мин.
Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным общим действием черноморских союзников со времени, когда президент рф владимир путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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