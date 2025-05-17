Рейтинг самых богатых стран мира — Finance.ua

Рейтинг самых богатых стран мира
Богатство страны — не всегда синоним высокого уровня жизни жителей. Однако одним из важнейших показателей, позволяющим оценить масштаб экономики, является валовой внутренний продукт. Именно он отражает общую стоимость всех товаров и услуг, производимых страной за год.
Издание visitworld. today со ссылкой на данные Международного валютного фонда рассказывают, какие же страны являются самыми богатыми в 2025 году.
ВВП — важный показатель, который помогает определить размер экономики.
В целом утверждено много способов расчета ВВП, однако наиболее распространенным методом является вычитание общей стоимости экспорта из общей стоимости импорта за год.
США — $30,51 триллиона. Рост ВВП: 1,8%. На душу населения: $89,110
США уже десятилетиями остаются экономическим гигантом в мире.
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Технологии, финансы, здравоохранение, оборона — все эти сектора подпитывают экономику страны, которая не планирует сдавать позиции.
Также у США есть конкурентный потребительский рынок, который способствует инновациям и духу предпринимательства.
В государстве высокий уровень развития инфраструктуры и благоприятные условия для ведения бизнеса.
Китай — $19,23 триллиона. Рост ВВП: 4,0%. На душу населения: $13,690.
Китай постепенно сокращает разрыв с США. Мощная промышленность, экспорт и цифровизация делают свое дело. Хотя ВВП на душу населения существенно ниже, общая экономическая масса поражает.
В стране много высококвалифицированной рабочей силы, совершенная инфраструктура и стремительно растущий потребительский рынок.
Германия — $4,74 триллиона. Изменение ВВП: -0,1%. На душу населения: $55,910.
Германия имеет наиболее устойчивую экономику в Европе, которая в основном ориентирована на экспорт.
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В 2025 г. страна слегка просела в темпах роста, однако остается локомотивом экономики региона.
Страна известна своим точным машиностроением, в частности, на протяжении многих лет ФРГ является мировым лидером по экспорту автомобилей. Также немалое развитие в государстве получили химический и фармацевтический секторы.
Германия может похвастаться самой квалифицированной рабочей силой в мире.
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Дополнительно государство получает свои преимущества от мощных инициатив в области исследований и разработок, а также приверженности содействию инновациям.
Индия — $4,19 триллиона. Рост ВВП: +6,2%. На душу населения: $2,880.
Самый быстрый рост среди ТОП-10. Индия становится новой экономической суперзвездой, в частности, благодаря IT-сектору и молодому населению. Сейчас она делит 4-е место с Японией — и это впервые!
Япония — $4,19 триллиона. Рост ВВП: 0,6%. На душу населения $33,960.
Хотя темпы роста низкие, Япония остается эмблемой технологического прогресса. Ее компании — лидеры в сфере робототехники, автомобилестроения и электроники.
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Государство уделяет значительное внимание экспорту и добивается успехов в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика и химическая промышленность.
Великобритания — $3,83 триллиона. Рост ВВП: 1,1%. На душу населения: $54,950.
Лондон — один из главных финансовых центров мира, а Британия держит прочные позиции, сохраняя стабильность, несмотря на послебрэкзитовские вызовы.
Экономика Великобритании представлена сферой услуг, производством, финансами и творчеством. Большая часть торговли Великобритании осуществляется с европейскими странами.
Франция — $3,21 триллиона. Рост ВВП: 0,6%. На душу населения: $46,390.
Экономика Франции характеризуется диверсификацией, с акцентом на таких отраслях, как авиакосмическая промышленность, туризм, предметы роскоши и сельское хозяйство.
Также государство хорошо известно своей надежной системой социального обеспечения, высоким уровнем развития инфраструктуры и немалыми инвестициями в исследованиях и разработках.
Из года в год экономина не демонстрирует резкий рост, но держится на высоком уровне.
Италия — $2,42 триллиона. Рост ВВП: 0,4%. На душу населения: $41,090.
Экономика Италии делится на несколько областей, и каждая сфера имеет свой вклад в ВВП.
Страна может похвастаться развитым рынком и третьей по величине экономикой в Европейском Союзе.
Особую популярность в государстве приобрели новаторская бизнес-среда, а также конкурентоспособный сектор сельского хозяйства. Эта страна также является домом для мировых брендов одежды класса люкс.
Канада — $2,23 триллиона. Рост ВВП: 1,4%. На душу населения: $53,560.
У Канады есть мощные ресурсы, открытая экономика и высокий уровень жизни. А еще — стабильный рост и качественная инфраструктура.
Кроме того, нация может похвастаться преуспевающим сектором услуг, хорошо отлаженной производственной промышленностью и непоколебимой преданностью содействию инновациям и технологическим достижениям.
Бразилия — $2,13 триллиона. Рост ВВП: 2,0%. На душу населения: $9,960.
Единственная страна из Латинской Америки в топе. Экономика Бразилии охватывает многие сектора, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, производство и услуги.
Государство имеет самые богатые в мире месторождения полезных ископаемых, огромное биоразнообразие и плодородные сельскохозяйственные земли. Содействуют росту экономики Бразилии цены на сырье, внутреннее потребление и развитие инфраструктуры.
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