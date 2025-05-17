Рейтинг самых богатых стран мира — Finance.ua

Рейтинг самых богатых стран мира Сегодня 16:16 — Мир

Рейтинг самых богатых стран мира

Богатство страны — не всегда синоним высокого уровня жизни жителей. Однако одним из важнейших показателей, позволяющим оценить масштаб экономики, является валовой внутренний продукт. Именно он отражает общую стоимость всех товаров и услуг, производимых страной за год.

Издание visitworld. today со ссылкой на данные Международного валютного фонда рассказывают, какие же страны являются самыми богатыми в 2025 году.

ВВП — важный показатель, который помогает определить размер экономики.

В целом утверждено много способов расчета ВВП, однако наиболее распространенным методом является вычитание общей стоимости экспорта из общей стоимости импорта за год.

США — $30,51 триллиона. Рост ВВП: 1,8%. На душу населения: $89,110

США уже десятилетиями остаются экономическим гигантом в мире.

Технологии, финансы, здравоохранение, оборона — все эти сектора подпитывают экономику страны, которая не планирует сдавать позиции.

Также у США есть конкурентный потребительский рынок, который способствует инновациям и духу предпринимательства.

В государстве высокий уровень развития инфраструктуры и благоприятные условия для ведения бизнеса.

Китай — $19,23 триллиона. Рост ВВП: 4,0%. На душу населения: $13,690.

Китай постепенно сокращает разрыв с США. Мощная промышленность, экспорт и цифровизация делают свое дело. Хотя ВВП на душу населения существенно ниже, общая экономическая масса поражает.

В стране много высококвалифицированной рабочей силы, совершенная инфраструктура и стремительно растущий потребительский рынок.

Германия — $4,74 триллиона. Изменение ВВП: -0,1%. На душу населения: $55,910.

Германия имеет наиболее устойчивую экономику в Европе, которая в основном ориентирована на экспорт.

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В 2025 г. страна слегка просела в темпах роста, однако остается локомотивом экономики региона.

Страна известна своим точным машиностроением, в частности, на протяжении многих лет ФРГ является мировым лидером по экспорту автомобилей. Также немалое развитие в государстве получили химический и фармацевтический секторы.

Германия может похвастаться самой квалифицированной рабочей силой в мире.

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Дополнительно государство получает свои преимущества от мощных инициатив в области исследований и разработок, а также приверженности содействию инновациям.

Индия — $4,19 триллиона. Рост ВВП: +6,2%. На душу населения: $2,880.

Самый быстрый рост среди ТОП-10. Индия становится новой экономической суперзвездой, в частности, благодаря IT-сектору и молодому населению. Сейчас она делит 4-е место с Японией — и это впервые!

Япония — $4,19 триллиона. Рост ВВП: 0,6%. На душу населения $33,960.

Хотя темпы роста низкие, Япония остается эмблемой технологического прогресса. Ее компании — лидеры в сфере робототехники, автомобилестроения и электроники.

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Государство уделяет значительное внимание экспорту и добивается успехов в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика и химическая промышленность.

Великобритания — $3,83 триллиона. Рост ВВП: 1,1%. На душу населения: $54,950.

Лондон — один из главных финансовых центров мира, а Британия держит прочные позиции, сохраняя стабильность, несмотря на послебрэкзитовские вызовы.

Экономика Великобритании представлена ​​сферой услуг, производством, финансами и творчеством. Большая часть торговли Великобритании осуществляется с европейскими странами.

Франция — $3,21 триллиона. Рост ВВП: 0,6%. На душу населения: $46,390.

Экономика Франции характеризуется диверсификацией, с акцентом на таких отраслях, как авиакосмическая промышленность, туризм, предметы роскоши и сельское хозяйство.

Также государство хорошо известно своей надежной системой социального обеспечения, высоким уровнем развития инфраструктуры и немалыми инвестициями в исследованиях и разработках.

Из года в год экономина не демонстрирует резкий рост, но держится на высоком уровне.

Италия — $2,42 триллиона. Рост ВВП: 0,4%. На душу населения: $41,090.

Экономика Италии делится на несколько областей, и каждая сфера имеет свой вклад в ВВП.

Страна может похвастаться развитым рынком и третьей по величине экономикой в ​​Европейском Союзе.

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Особую популярность в государстве приобрели новаторская бизнес-среда, а также конкурентоспособный сектор сельского хозяйства. Эта страна также является домом для мировых брендов одежды класса люкс.

Канада — $2,23 триллиона. Рост ВВП: 1,4%. На душу населения: $53,560.

У Канады есть мощные ресурсы, открытая экономика и высокий уровень жизни. А еще — стабильный рост и качественная инфраструктура.

Кроме того, нация может похвастаться преуспевающим сектором услуг, хорошо отлаженной производственной промышленностью и непоколебимой преданностью содействию инновациям и технологическим достижениям.

Бразилия — $2,13 триллиона. Рост ВВП: 2,0%. На душу населения: $9,960.

Единственная страна из Латинской Америки в топе. Экономика Бразилии охватывает многие сектора, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, производство и услуги.

Государство имеет самые богатые в мире месторождения полезных ископаемых, огромное биоразнообразие и плодородные сельскохозяйственные земли. Содействуют росту экономики Бразилии цены на сырье, внутреннее потребление и развитие инфраструктуры.

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