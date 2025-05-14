ТОП-10 лучших городов Европы в 2025 году (рейтинг, инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших городов Европы в 2025 году (рейтинг, инфографика) Сегодня 20:00 — Мир

ТОП-10 лучших городов Европы в 2025 году (рейтинг, инфографика)

Лондон в 2025 году сохраняет первенство среди лучших городов третий год. За ним следует Париж и Берлин.

Worldsbestcities определил лучшие европейские города.

Что учитывали при составлении рейтинга:

качество жизни (доступность жилья, зеленые насаждения, здравоохранение, качество воздуха);

привлекательность (культура, ночная жизнь, рестораны, достопримечательности, вовлеченность в социальные сети);

процветание (экономическая сила, участие в рынке труда, уровень образования, экосистема стартапов).

1. Лондон

(население 12 435 000)

Легендарный мегаполис третий год подряд претендует на вершину рейтинга лучших городов Европы 2025 года. Он занимает первое место в беспрецедентных 14 из 30 наших подкатегорий, в частности, превосходя по показателям привлекательности, а также под категориям индекса процветания, которые отслеживают образованных жителей и бизнес-экосистемы.

2. Париж

(население 13 171 000)

Никакой другой город не привлек к себе мирового внимания больше, чем пьянящая французская столица. Хотя летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года продемонстрировали спортивные достижения, именно Париж поразил нас будущей городской перестройкой, подобной которой мир еще не видел.

У 70% парижан нет автомобилей, и благодаря этому они наслаждаются лучшим качеством воздуха и улучшают свое здоровье. Комплексное обязательство насчет езды на велосипеде под названием Plan Vélo сделает город одним из самых дружественных к велосипедистам на планете, улучшив свое текущее 17 место в нашей подкатегории «Велосипед».

3. Берлин

(население 5 106 000)

Тридцать шесть лет спустя после падения одноименной стены и «железного занавеса» Берлин продолжает принимать иммигрантов со всего мира в поисках новой жизни, которые продолжают определять город.

12 колец (районов), каждый из которых имеет свой собственный характер и ритмы, которые воплощают неотфильтрованную урбанистичность города и его стремление к самовыражению. Ночная жизнь подчеркивает репутацию столицы вечеринок и центра фестивалей и живой музыки. Да, городской миф правдив: техно-сцена Берлина признана ЮНЕСКО.

4. Барселона

(население 5 156 000)

Каталонская столица столь же желанна, как и всегда, но сегодня она принимает мир на своих собственных условиях, заботясь о своих жителях и обеспечивая долгосрочную экономическую устойчивость.

Как будто Барселона с ее почти идеальной погодой, поразительной архитектурой и километрами золотых песчаных городских пляжей и без того не была достаточно уважаемой, 2025 год сделал ее обязательной для посещения по всей Европе и миру.

5. Рим

(население 4 302 000)

Вечный город всегда был желанным. Привлекательность города выходит за рамки его исторических реликвий, и вечный город входит в пятерку лучших в Европе как по общему индексу привлекательности (№ 3), так и по жизнеспособности (№ 4), предлагая жителям и посетителям впечатления, выходящие за рамки туризма.

6. Мадрид

(население 7 113 000)

Город полностью сосредотачивается на своем культурном ландшафте (занимает 3-е место). Расположенный рядом с Королевским дворцом в Мадриде, пространство было выкопано в скале под садами Кампо-дель-Моро до площади Армерия, и теперь является центром всех культурных мероприятий Patrimonio Nacional и королевских коллекций. Он также помогает главе испанского государства восстанавливать, сохранять и распространять историческое, культурное и природное наследие страны.

7. Амстердам

(население 2 915 000)

Известный своей легендарной ночной жизнью, Амстердам теперь отдает приоритет качеству, а не количеству. Чтобы бороться с деструктивной «туристической жизнью в вечеринках», курение каннабиса в общественных местах было запрещено в 2023 году, бары и рестораны должны закрываться в 2:00 в выходные, а новые посетители не могут входить в центр города после 1:00.

8. Вена

(население 1 960 000)

Австрийская столица, которая уже возглавляет Европу в подкатегории «Велосипед», ежегодно добавляет десятки велосипедных дорожек к своей 1650-километровой велосипедной сети, включая открытие своей «велосипедной магистрали», соединяющей центр города с просторными зелеными зонами 22-го района, где расположен Зеештадт Асперн, один из крупнейших европейских проектов городского развития, сосредоточенный на общественном транспорте, пешеходном и велосипедном транспорте.

9. Прага

(население 2 217 000)

Смелые рекультивационные мероприятия, сосредоточенные на потребностях жителей, создали более доступный город, пока туристы его не искали.

Такие места, как набережная Чападло на реке Влтава, превратились в сцены под открытым небом и галереи, напоминающие Париж. Компактная, сказочная пешеходная зона Праги очаровывает многовековыми мощеными улочками и (публично доступным) Пражским Градом на вершине холма, который вместе с дворцом Салма, где расположены выставочные помещения Национальной галереи, вновь открылся в 2023 году после капитального ремонта.

10. Стокгольм

(население 2 308 000)

Шведская столица может похвастаться поразительной географией (центр города построен на 14 островах) и зонами для купания под открытым небом с соленой и пресной водой среди обильных общественных зеленых насаждений.

А еще есть история инноваций Стокгольма, от архитектуры 1700-х годов и современного дизайна Старого города до воплощения традиций в его шумную новую скандинавскую кухню.

Полный рейтинг ТОП-100 городов можно просмотреть по ссылке.

Справка Finance.ua:

Ранее аналитики составили список из 100 городов мира, которые лучше всего подходят для жизни и туризма в 2024 году. Лондон занял первое место. Поскольку столица столиц ловко преодолевает неизведанную, опасную территорию мира после Brexit и пандемии, она занимает первое место в рейтинге девятый год подряд.

Напомним, Киев стал лучшим городом мира 2023. Этот рейтинг стал по-настоящему особенным, ведь кроме 100 лучших городов был выбран и «Почетный лучший город мира 2023 года», им стал Киев.

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