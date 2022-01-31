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День финансов: 675 млрд грн на депозитных счетах украинцев и стоимость установки РРО

День финансов: 675 млрд грн на депозитных счетах украинцев и стоимость установки РРО

Четверг, 10 февраля. Расскажем, как за год выросла украинская IT-отрасль и увеличилась сумма вкладов в украинских банках.

Список карантинных зон. В Украине обновили данные эпидемиологической ситуации. В желтой зоне карантина находится только Полтавская область. В оранжевой зоне находятся г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области. В красной зоне – Ивано-Франковская и Ровенская области.

На 68 млрд грн больше вкладов. По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования составила 675,6 млрд грн. Это на 11,2% или 68,0 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 г. (607,6 млрд грн). Из них вклады в национальной валюте – 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн за год); вклады в иностранной валюте – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн за год).

Пенсия независимо от возраста. Некоторые украинские граждане смогут выйти на пенсию независимо от возраста начиная с 2028 года. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа. В Минсоцполитики отметили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее число стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

IT-отрасль в экономике Украины. Как свидетельствует исследование Ukraine IT Report 2021, по итогам 2021 года украинская IT-отрасль выросла на 36% с $5 млрд экспорта до $6,8 млрд, количество специалистов за то же время увеличилось с 244 тыс. – до 285 тыс. Таким образом, за последние три года отрасль выросла более чем вдвое по экспорту и более чем на 50% по количеству специалистов.

Нацбанк ужесточил требования к эквайрам. Национальный банк усилил защиту прав держателей платежных карт и требования к эквайрам. Так, регулятор усовершенствовал порядок осуществления операций с использованием электронных платежных средств. Как полагают в Нацбанке, это будет способствовать повышению уровня защиты прав держателей платежных карт, а также усилению контроля соблюдения эквайрами правил платежных систем и требований законодательства.

Сколько стоит установить РРО. Как заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, стоимость программного регистратора расчетных операций для ФЛП составляет приблизительно 125 грн в месяц. Для оформления и установки РРО/ПРРО крупные затраты не понадобятся. Информация о дорогом переходе на кассовые аппараты — просто сказки.

Прогноз курса доллара и евро на весну. Аналитик Roboforex Андрей Гойлов спрогнозировал, что если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, для стабилизации ситуации вмешаться придется НБУ. По прогнозу эксперта, весной доллар будет торговаться на уровне 27,90−28,20 грн, а евро — 31,75−32,25 грн.

А в нашем новом видео на YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, стоит ли сейчас покупать валюту. Также эксперт даст свой прогноз курса валют на неделю:

По материалам Finance.UA
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