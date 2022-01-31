С 10 февраля следует осуществлять операции с платежными картами по-новому

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления операций с использованием электронных платежных средств (платежных карт). Finance.ua как портал, который следит за новостями на банковском рынке, рассказывает детали.

Зачем это? Нововведение поможет повысить уровень защиты прав держателей платежных карт, а также усилить контроль за соблюдением эквайрами правил платежных систем и требований законодательства.

Что нового?

1. Так, регулятор обязал поставщиков платежных услуг перед инициированием платежной операции предоставлять держателям платежных карт информацию о порядке и условиях ее осуществления или доступ к такой информации.

В частности, речь идет об операциях по переводу средств, осуществляемых в несколько этапов, ведь если держатель не будет иметь информации о том, как именно будет осуществляться платежная операция, это может повлечь его дополнительные незапланированные расходы.

2. Кроме того, НБУ ужесточил требования к эквайерам в части выполнения ими правил платежных систем и требований законодательства в сфере финансового мониторинга при осуществлении операций с использованием платежных карт.

В частности, предусмотрено то, что:

внутрибанковские правила должны содержать порядок взаимодействия эквайера с торговцем и порядок осуществления эквайером мониторинга переводов, осуществленных в пользу торговца (независимо от наличия договора с торговцем);

договор эквайра с торговцем или небанковским финансовым учреждением, которое имеет лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и заключает договора с торговцами, целью которых является прием средств с использованием платежных карт в пользу таких торговцев с участием эквайера (далее — небанковская финансовая организация), должен обязательно содержать несколько условий.

Договор эквайера должен содержать условия, которые:

обязывают торговца или небанковское финансовое учреждение предоставлять эквайеру информацию, необходимую для выполнения им требований законодательства в сфере финансового мониторинга;

определяют перечень и сроки предоставления торговцем такой информации;

предусматривают информирование эквайера торговцем или небанковским финансовым учреждением об изменении видов деятельности торговца, которые сообщались эквайеру для назначения кода категории торговца;

определяют ответственность торговца или небанковского финансового учреждения за предоставление недостоверной информации о видах своей деятельности;

предоставляют эквайеру право отказаться от поддержания деловых отношений с торговцем или небанковским финансовым учреждением, которое не соблюдает условия договора.

Такие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 08 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием», которое вступает в силу с 10 февраля 2022 года.