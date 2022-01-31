С 10 февраля следует осуществлять операции с платежными картами по-новому

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления операций с использованием электронных платежных средств (платежных карт). Finance.ua как портал, который следит за новостями на банковском рынке, рассказывает детали.
Зачем это? Нововведение поможет повысить уровень защиты прав держателей платежных карт, а также усилить контроль за соблюдением эквайрами правил платежных систем и требований законодательства.
Что нового?
1. Так, регулятор обязал поставщиков платежных услуг перед инициированием платежной операции предоставлять держателям платежных карт информацию о порядке и условиях ее осуществления или доступ к такой информации.
В частности, речь идет об операциях по переводу средств, осуществляемых в несколько этапов, ведь если держатель не будет иметь информации о том, как именно будет осуществляться платежная операция, это может повлечь его дополнительные незапланированные расходы.
2. Кроме того, НБУ ужесточил требования к эквайерам в части выполнения ими правил платежных систем и требований законодательства в сфере финансового мониторинга при осуществлении операций с использованием платежных карт.
В частности, предусмотрено то, что:
Договор эквайера должен содержать условия, которые:
Такие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 08 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием», которое вступает в силу с 10 февраля 2022 года.
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