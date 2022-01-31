0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1098 0

С 10 февраля следует осуществлять операции с платежными картами по-новому

С 10 февраля следует осуществлять операции с платежными картами по-новому

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления операций с использованием электронных платежных средств (платежных карт). Finance.ua как портал, который следит за новостями на банковском рынке, рассказывает детали.

Зачем это? Нововведение поможет повысить уровень защиты прав держателей платежных карт, а также усилить контроль за соблюдением эквайрами правил платежных систем и требований законодательства.

Что нового?

1. Так, регулятор обязал поставщиков платежных услуг перед инициированием платежной операции предоставлять держателям платежных карт информацию о порядке и условиях ее осуществления или доступ к такой информации.

В частности, речь идет об операциях по переводу средств, осуществляемых в несколько этапов, ведь если держатель не будет иметь информации о том, как именно будет осуществляться платежная операция, это может повлечь его дополнительные незапланированные расходы.

2. Кроме того, НБУ ужесточил требования к эквайерам в части выполнения ими правил платежных систем и требований законодательства в сфере финансового мониторинга при осуществлении операций с использованием платежных карт.

В частности, предусмотрено то, что:

  • внутрибанковские правила должны содержать порядок взаимодействия эквайера с торговцем и порядок осуществления эквайером мониторинга переводов, осуществленных в пользу торговца (независимо от наличия договора с торговцем);
  • договор эквайра с торговцем или небанковским финансовым учреждением, которое имеет лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и заключает договора с торговцами, целью которых является прием средств с использованием платежных карт в пользу таких торговцев с участием эквайера (далее — небанковская финансовая организация), должен обязательно содержать несколько условий.

Договор эквайера должен содержать условия, которые:

  • обязывают торговца или небанковское финансовое учреждение предоставлять эквайеру информацию, необходимую для выполнения им требований законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • определяют перечень и сроки предоставления торговцем такой информации;
  • предусматривают информирование эквайера торговцем или небанковским финансовым учреждением об изменении видов деятельности торговца, которые сообщались эквайеру для назначения кода категории торговца;
  • определяют ответственность торговца или небанковского финансового учреждения за предоставление недостоверной информации о видах своей деятельности;
  • предоставляют эквайеру право отказаться от поддержания деловых отношений с торговцем или небанковским финансовым учреждением, которое не соблюдает условия договора.

Такие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 08 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием», которое вступает в силу с 10 февраля 2022 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.