Украинцы держат на депозитах в банках 675 млрд грн. Сколько хранят в валюте

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что по состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 675,6 млрд грн. Это на 11,2% или 68,0 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 г. (607,6 млрд грн).
Как свидетельствуют данные ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2022 года:
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Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 262,6 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 января 2022 года составила 72,3 млрд грн (10,7% от общей суммы вкладов), что на 18,6 млрд грн больше, чем в начале 2021 года.
“Фонд регулярно получает отчеты о привлеченных вкладах физлиц (в т. ч. ФЛП) от банков-участников. В 2021 году, как и в 2020 году, мы зафиксировали увеличение суммы вкладов населения. И это произошло на фоне продления действия карантинных ограничений и постепенного снижения процентных ставок по депозитам (за исключением последних двух месяцев 2021 года). Прирост вкладов за 2021 год составил 68,0 млрд грн», – пояснила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда гарантирования вкладов Елена Дещеня.
По ее мнению, росту суммы вкладов физлиц в 2021 году способствовало несколько факторов:
Она также отметила, что в 2021 году увеличилась именно доля вкладов в национальной валюте, которая достигла 62,6% по состоянию на 01.01.2022 (в начале 2021 года этот показатель составлял 58,8%). Валютные вклады росли медленно в связи с укреплением курса гривны в прошлом году и невысокими процентными ставками по ним.
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