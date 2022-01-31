Украинцы держат на депозитах в банках 675 млрд грн. Сколько хранят в валюте

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что по состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 675,6 млрд грн. Это на 11,2% или 68,0 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 г. (607,6 млрд грн).

Как свидетельствуют данные ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2022 года:

вклады в национальной валюте – 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн за год);

вклады в иностранной валюте – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн за год).

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Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 262,6 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 января 2022 года составила 72,3 млрд грн (10,7% от общей суммы вкладов), что на 18,6 млрд грн больше, чем в начале 2021 года.

“Фонд регулярно получает отчеты о привлеченных вкладах физлиц (в т. ч. ФЛП) от банков-участников. В 2021 году, как и в 2020 году, мы зафиксировали увеличение суммы вкладов населения. И это произошло на фоне продления действия карантинных ограничений и постепенного снижения процентных ставок по депозитам (за исключением последних двух месяцев 2021 года). Прирост вкладов за 2021 год составил 68,0 млрд грн», – пояснила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда гарантирования вкладов Елена Дещеня.

По ее мнению, росту суммы вкладов физлиц в 2021 году способствовало несколько факторов:

увеличение минимального уровня заработной платы на 30,0% с начала года (с 5000 грн до 6500 грн);

прирост фонда оплаты труда на 176,8 млрд грн или 16,9% за 2021 год по сравнению с 2020 годом;

прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 20,6 млрд грн или 5,9% в 2021 году по сравнению с 2020 годом;

прирост частных денежных переводов в Украину на 3,0 млрд долларов США или 25,4% за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Она также отметила, что в 2021 году увеличилась именно доля вкладов в национальной валюте, которая достигла 62,6% по состоянию на 01.01.2022 (в начале 2021 года этот показатель составлял 58,8%). Валютные вклады росли медленно в связи с укреплением курса гривны в прошлом году и невысокими процентными ставками по ним.

Справка Finance.ua:

при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации;

вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии ФГВФЛ с 1 января 2017 года.

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