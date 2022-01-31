В Минцифры назвали количество компаний, подавших заявки на резидентство в Дія.City

Министерство цифровой трансформации получило заявки от 44 компаний на резидентство в специальном правовом режиме для IT-отрасли Дія.City.
Об этом министр Михаил Федоров сообщил в Telegram.
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Первые заявки на резидентство отправили стартапы Reface и Roosh. Компания Roosh инвестирует и создает продукты на основе искусственного интеллекта. Программа Reface позволяет пользователям менять лица на фото и видео.
«Мы получили ощутимый фидбек — сейчас заявки подали уже 44 компании”, – заявил Федоров.
Напомним, что 8 февраля в Украине запустили”:https://news.finance.ua/ua/news/-/508356/v-ukrayini-zapratsyuvav-spetsialnyj-pravovyj-rezhym-dlya-it-galuzi-diyacity специальный правовой режим для ИТ-отрасли Дія.City. По словам президента Владимира Зеленского, уже в день запуска к нему присоединились как украинские, так и зарубежные ИТ-компании.
Одной из первых компаний, которые подали заявку на резидентство в Дія.City, стал британский финтех-стартап с украинским соучредителем Revolut.
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