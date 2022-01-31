IT-отрасль в экономике Украины: зарплаты, налоги и прогнозы (исследование)

По итогам 2021 года украинская IT-отрасль выросла на 36% с $5 млрд экспорта до $6,8 млрд, количество специалистов за то же время увеличилось с 244 тыс. до 285 тыс. Таким образом, за последние три года отрасль выросла более чем вдвое по экспорту и более чем на 50% по количеству специалистов. Об этом свидетельствует исследование Ukraine IT Report 2021, инициированное ассоциацией «IT Ukraine».

Finance.ua как портал, который следит за развитием украинского IT-рынка, рассказывает о деталях исследования.

Как говорится в исследовании, в 2020 году IT-отрасль обеспечила в 2 раза больше экспортной выручки, чем газотранспортная система, в 1,5 раза больше экспортной выручки, чем машиностроение, и около четверти от экспортной выручки.

Таланты. Спрос на IT-услуги вместе со сравнительно высокой оплатой труда обусловливает существенный рост количества IT-талантов в Украине. Взаимодействие с ФЛП является привлекательным для компаний, поскольку IT часто предполагает проектный характер работ.

IT-отрасль активно привлекает молодежь: 80% работников IT-компаний в возрасте от 18 до 32 лет.

Значительный спрос на украинские таланты обусловлен высоким уровнем образованности украинцев. По рейтингу образованности ООН, Украина занимает 47 место из 189 (между ОАЭ и Италией). Типичный украинский IT-работник имеет высшее, преимущественно техническое образование, владеет английским языком на уровне не ниже Intermediate, имеет 2 и более лет опыта.

Сколько зарабатывают? Исследование вознаграждений IT-рынка от Korn Ferry в 2021 году демонстрирует следующее, что рынок труда в Украине достаточно фрагментирован, о чем свидетельствуют различия в уровне вознаграждений по тем же позициям.

Кроме того, регионы с уровнем вознаграждений, ниже среднеукраинского, являются экономически привлекательными для открытия

офисов или филиалов.

Несколько интересных цифр:

87% – столько компаний пересмотрели заработные платы в прошлом году и планируют пересмотр ежегодно. Кстати, апрель и октябрь – месяцы, когда заработные платы пересматривают чаще всего;

8,5% – типичный процент роста бюджета компенсаций;

86% компаний в основном сотрудничают с ФЛП .

Теперь – о налогах. Развитие IT-индустрии стабильно обеспечивает увеличение фискальных поступлений от этой сферы экономики Украины. Так, за последние 6 лет они выросли более чем втрое. В 2020 г. было уплачено налогов и сборов на сумму 17,2 млрд грн, которой

достаточно, например, для:

финансирования всей программы субсидий на приобретение газа и ЖКУ за 10 месяцев 2020 года;

выплаты месячных пенсий 4,9 млн пенсионерам;

90% финансирования всех медицинских услуг, связанных с COVID -19 в 2020 году;

капитального ремонта 682 км автодорог;

95% финансирования всей судебной системы Украины.

Прогнозы. Эксперты отмечают, что по базовому сценарию IT-отрасль Украины может удвоить экспортные поступления через 4 года. По оптимистическому сценарию, количество занятых будет расти на основе предыдущих трендов (средний рост 13,3%), а CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) экспортной выручки за период 2021-2025 гг. составит 24,3%.

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