IT-отрасль в экономике Украины: зарплаты, налоги и прогнозы (исследование)

По итогам 2021 года украинская IT-отрасль выросла на 36% с $5 млрд экспорта до $6,8 млрд, количество специалистов за то же время увеличилось с 244 тыс. до 285 тыс. Таким образом, за последние три года отрасль выросла более чем вдвое по экспорту и более чем на 50% по количеству специалистов. Об этом свидетельствует исследование Ukraine IT Report 2021, инициированное ассоциацией «IT Ukraine».
Finance.ua как портал, который следит за развитием украинского IT-рынка, рассказывает о деталях исследования.
Как говорится в исследовании, в 2020 году IT-отрасль обеспечила в 2 раза больше экспортной выручки, чем газотранспортная система, в 1,5 раза больше экспортной выручки, чем машиностроение, и около четверти от экспортной выручки.
Таланты. Спрос на IT-услуги вместе со сравнительно высокой оплатой труда обусловливает существенный рост количества IT-талантов в Украине. Взаимодействие с ФЛП является привлекательным для компаний, поскольку IT часто предполагает проектный характер работ.
IT-отрасль активно привлекает молодежь: 80% работников IT-компаний в возрасте от 18 до 32 лет.
Значительный спрос на украинские таланты обусловлен высоким уровнем образованности украинцев. По рейтингу образованности ООН, Украина занимает 47 место из 189 (между ОАЭ и Италией). Типичный украинский IT-работник имеет высшее, преимущественно техническое образование, владеет английским языком на уровне не ниже Intermediate, имеет 2 и более лет опыта.
Сколько зарабатывают? Исследование вознаграждений IT-рынка от Korn Ferry в 2021 году демонстрирует следующее, что рынок труда в Украине достаточно фрагментирован, о чем свидетельствуют различия в уровне вознаграждений по тем же позициям.
Кроме того, регионы с уровнем вознаграждений, ниже среднеукраинского, являются экономически привлекательными для открытия
офисов или филиалов.
Несколько интересных цифр:
Теперь – о налогах. Развитие IT-индустрии стабильно обеспечивает увеличение фискальных поступлений от этой сферы экономики Украины. Так, за последние 6 лет они выросли более чем втрое. В 2020 г. было уплачено налогов и сборов на сумму 17,2 млрд грн, которой
достаточно, например, для:
Прогнозы. Эксперты отмечают, что по базовому сценарию IT-отрасль Украины может удвоить экспортные поступления через 4 года. По оптимистическому сценарию, количество занятых будет расти на основе предыдущих трендов (средний рост 13,3%), а CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) экспортной выручки за период 2021-2025 гг. составит 24,3%.
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