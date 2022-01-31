В Минсоцполитики сообщили, кто сможет выйти на пенсию независимо от возраста

Некоторые украинские граждане смогут выйти на пенсию независимо от возраста начиная с 2028 года. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

«Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста», — сказано в сообщении.

Читайте также: Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

Уточняется, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее число стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

Справка Finance.ua:

1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты вырастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее;