Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

Весной украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф.

Об этом говорил Президент Владимир Зеленский во время презентации новых функций программы Дія.

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«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу — все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получают бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста… Государство в смартфоне — для всех», — сказал он.

Также Президент сообщил, что с сегодняшнего дня программа «Дія» теперь возможность менять прописку онлайн в несколько кликов. По его словам, больше не будет никаких учетов, паспортных столов, военкоматов и очередей.

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Зеленский уточнил, что теперь не нужно носить с ID-паспортом справку с пропиской.

Также Дія запустит услугу онлайн-опроса, с помощью которой можно будет голосовать за различные вопросы, которые интересуют общество. Первый опрос запустил сам Зеленский.

«Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии — это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому», — сказал он.

По словам президента, в «Дія» запускают опросник как первый инструмент электронной демократии, который в режиме реального времени даст возможность узнать мнение людей по любому вопросу. «А для всех нас это фактически старт цифрового народовластия», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский заявил, что перепись населения в 2023 году пройдет в электронном виде.