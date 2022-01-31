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В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев

В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев

1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты вырастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Дом».

«За 2021 год мы видим рост индекса потребительских цен на около 10%. Но мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и различные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% — это то, что следует ожидать нашим пенсионерам с 1 марта», — пояснила министр.

Под повышение выплат подпадет 10 млн. 200 тыс. пенсионеров.

«Это будет и индексация страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, которые не подпадают под индексацию. Кроме того, мы впервые проиндексируем военные пенсии», — перечислила Лазебная.

Впервые за 15 лет так называемая социальная пенсия уже в марте достигнет размера, который планировался на декабрь. Ее размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который составляет 1 934 грн. Повышение прожиточного минимума проводится в июле и декабре. И по этому графику социальные пенсии должны были достичь 2 100 грн в декабре, но правительство решило проиндексировать их вместе с другими пенсиями уже в марте, рассказала Лазебная.

«Впервые за 15 лет мы сделаем то, чего еще никто не сделал… Есть люди, которые получают минимальную пенсионную выплату по различным причинам (возможно, нет стажа или маленькая зарплата) — это 1 934 грн. Эти люди получили свое повышение только в декабре 2022 года. А мы в этом году приближаем декабрь к марту. И эти люди будут получать 2 100 грн уже в марте этого года. Такого еще никто не сделал, а мы это сделаем», — заявила она.

Лазебная сообщила, что сейчас такие минимальные пенсии получают 1 млн человек, а раньше таких получателей было 4 млн граждан.

«Сегодня таких людей миллион, а когда мы пришли, такая минимальная пенсия была у 4 млн человек. И мы разными доплатами уменьшили это количество — в том числе по программе президента, когда мы делали доплаты по возрасту: людям старше 80 лет мы давали по 500 грн, людям 75 лет — по 400 грн. В этом году будет категория 70+. Этих людей вывели через разные программы, что меньше людей получат сейчас 1934 грн. И если в марте она будет 2100 грн, я буду рада, что хоть немного мы делаем для людей жизнь лучше», — подчеркнула она.

Министр уверена, что госбюджет выдержит такие существенные увеличения пенсий и социальной помощи, потому что выплаты будут осуществляться и из-за роста поступлений в страховые фонды.

“Например, сегодня у нас было совещание в правительстве. Министр здравоохранения рассказал, как растет зарплата медицинским работникам. А я радуюсь, что с каждой зарплаты поступления идут в страховые социальные фонды. То есть мы также будем увеличивать эти поступления, и у нас будет больше возможностей. Поэтому мы рассчитываем на государственный бюджет, конечно. И у нас есть показатели, по которым мы рассчитываем. Но если нужно будет повышать доходы людей, мы будем делать ускоренными темпами. Это политика сегодняшнего правительства”, – рассказала Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • пенсионной реформой, реализацию которой власти планируют начать в этом году, предусмотрено поощрение физических лиц-предпринимателей (ФЛП) накапливать средства на личных пенсионных счетах.
По материалам ua.news
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