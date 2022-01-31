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Следующий после марта масштабный перерасчет пенсий будет в октябре

Следующий после марта масштабный перерасчет пенсий будет в октябре

В апреле Минсоцполитики произведет автоматический перерасчет пенсий для неработающих людей, а следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре.

Об этом в эфире телеканала “Дом” рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она напомнила, что с 1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты будут повышены на 14%.

“В январе мы уже сделали перерасчеты пенсий ликвидаторам с инвалидностью аварии на Чернобыльской АЭС. В среднем где-то 2 500 грн получили повышение. Сейчас мы работаем над перерасчетами пенсий с марта, о которых я уже говорила. Выплаты будут повышены 10,2 млн пенсионеров. Если это страховая пенсия, то в среднем будет доплата по 400 грн. У военных – почти 600-700 грн доплата. Как я ранее говорила, наименьшие пенсионные выплаты будут повышены с 1 934 грн до 2 100 грн”, – подчеркнула она.

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Под эту программу подпадают новые пенсии, хотя они не индексируются, и выплаты многодетным семьям. “В эту программу мы также включили многодетные семьи. У нас 257 тыс. многодетных семей, которым с 2019 года не повышалась помощь. Сейчас это 1 700 грн, будет 2 100 грн для этой категории людей”, — продолжила министр.

Кроме того, предусмотрены выплаты по возрасту. “Люди очень ждали возрастных доплат, когда пенсионеру за 80 лет, мы в 2020 году дали 500 грн. Ежемесячно, это не одноразовая помощь. В прошлом году мы 75-летним пенсионерам дали по 400 грн. Эти выплаты также проиндексируются. Например, 500 грн для пенсионера старше 80 лет уже будет 570 грн. А где 400 грн – будет 456 грн”, – уточнила глава Минсоцполитики.

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Министерство при повышении выплат учитывало индивидуальные обстоятельства. “Мы максимально охватили людей, чтобы никого не забыть. Особенно там, где наименьшие выплаты. Пенсия – это очень индивидуальный механизм. Он зависит от того, кто сколько работал, какая заработная плата была. И иногда, возможно, несправедливо, потому что люди с малой зарплатой идут на маленькие пенсии, но при этом имеют большой стаж”, – отметила она.

По словам министра, в апреле Минсоцполитики произвело автоматический перерасчет для неработающих людей. 3 тыс. грн в ведомстве планируют зафиксировать как минимальную пенсионную выплату с октября 2022 года.

“А следующий масштабный перерасчет будет в октябре. Это уже принятое решение, кстати. В октябре, во-первых, пенсионерам в возрасте более 70 лет дадим по 300 грн ежемесячную доплату по программе президента по возрастным доплатам. И самое главное — минимальная пенсия в стране для этих людей не будет меньше 3 тыс. грн. Для нас это тоже масштабный шаг, потому что мы знаем, что есть и 1 934 грн, 2 100 грн и 2 500 грн. И мы хотим 3 000 грн зафиксировать как минимальную пенсионную выплату с октября 2022 года”, — сказала Лазебная.

По материалам Укринформ
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