Минздрав обновил список карантинных зон в Украине

В Украине обновили данные эпидемиологической ситуации. По состоянию на 10 февраля только одна область находится в желтой зоне карантина, две в красной, а остальные регионы – в оранжевой.
Об этом сообщает Минздрав.
В желтой зоне карантина находится только Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
В оранжевой зоне находятся г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.
В красной зоне – Ивано-Франковская и Ровенская области.
В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:
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