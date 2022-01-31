Гетманцев рассказал, сколько стоит установить РРО

Стоимость программного регистратора расчетных операций (ПРРО) для физлиц-предпринимателей в Украине составляет приблизительно 125 грн в месяц. Для оформления и установки РРО/ПРРО никакие крупные затраты не понадобятся. Информация о дорогом переходе на кассовые аппараты — просто сказки.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью газете «Вести».
Он прокомментировал заявление Госрегуляторной службы о том, что расходы на РРО составят около 100 тыс. грн. Сюда якобы входят плата за эквайринг, расходы на бухгалтера, покупку мобильного телефона и прочее.
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«Нет там никаких затрат. Я с ФЛП каждый день общаюсь, мне пишут… объемы продаж выросли. Знаете, почему? Появился контроль за продавцами! Получаешь все данные на компьютер в режиме реального времени», — ответил нардеп и добавил, что указанное заявление делала уже бывший руководитель службы.
По его словам, обязанность выдавать чек покупателю — абсолютно необременительна, не требует никаких затрат и не влечет дополнительных налогов.
«Мы говорим о 125 грн/месяц за программный РРО со всеми „наворотами“. А сколько я заплачу взяток за то, чтобы меня не проверяли? 150 или 170 гривен? Поэтому и дискуссия вокруг РРО была завершена еще до начала», — сказал Гетманцев.
Он назвал тему фискализации уже «отыгранной» и такой, которая себя исчерпала — «реформа уже состоялась». В то же время компромисс в виде снижения штрафов для ФЛП, которые еще не установили РРО, пока не проходит голосование в Раде.
«Но даже на этот компромисс у нас нет голосов. Депутаты уверены, что реформа состоялась, и это правда!» — добавил нардеп.
По его подсчетам, в Украине еще несколько тысяч ФЛП из сфер торговли и общепита должны оформить обязательные РРО.
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