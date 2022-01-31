Гетманцев рассказал, при каких условиях власти пойдут на снижение налогов ради детенизации зарплат

Власть предлагает не просто провести налоговую реформу, которая позволила бы вывести зарплаты из тени, снизив при этом налог на доходы, а даже больше — изменить общественный договор.
Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель комитета Верховной Рады по финансам и налогам Даниил Гетманцев, которого считают ближайшим финансовым советником президента Владимира Зеленского.
«Речь идет не просто о налоговой реформе. Речь идет об изменении общественного договора. То, что предлагаем мы, — существенное (в два раза) уменьшение ставки налогов на доходы в обмен на полный отказ от практик уклонения от налогообложения. Это нельзя насадить сверху, это можно только принять новым общественным консенсусом. Поэтому для принятия этой концепции нужен консенсус», — заявил Гетманцев.
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По его словам, сейчас обсуждают две концепции снижения налогов.
Первая предусматривает отмену военного сбора и объединение единого социального взноса и налога на доходы физлиц. Вторая заключается в том, чтобы уменьшить ставку НДФЛ вдвое.
Гетманцев рассказал, что сейчас идет дискуссия с Министерством финансов, которое не уверено, что резкое снижение налогов приведет к выводу зарплат из тени.
«С другой стороны, — добавил Гетманцев, — мы должны исключить возможность уклонения от налогообложения зарплат и других доходов, в т.ч. отказаться от так называемых „зарплатных“ ФЛП. Ведь невозможно уменьшить ставку налога вдвое, до 10%, и оставить лазейку в 5% для зарплатных ФЛП».
Политик подчеркнул, что речь не идет о запрете для ФЛП третьей группы или айтишников работать с юрлицами.
«Но прекратить массовое уклонение от уплаты налогов мы должны. Вместе. Это должно быть общим решением и общим консенсусом. Ты должен согласиться с тем, что уклоняться от 10% налога построением различных схем в воюющей стране — кощунство и цинизм», — добавил он.
Гетманцев признал, что такой проект реформы более дискуссионный, чем близка к реальности тема, тем более что доходы от детенизации сложно спрогнозировать.
«То, что мы обсуждаем с вами сейчас, это вопрос консенсуса в обществе. Это же вопрос не только бизнеса, но и наемных работников, это вопрос учителей, медиков, полицейских. Мы предлагаем установить 10% ставку налога на доходы. Если общество готово платить 10%, но отказаться от уклонения, вообще отказаться от уклонения от зарплат в конвертах, от схем с зарплатными ФЛП, мы это будем делать. Это должен быть консенсус, согласие трех сторон: бизнеса, общества, государства. Если его нет, будем находиться в нынешней средневековой парадигме и выводить зарплаты из тени другими методами — такими же, как и раньше», — резюмировал председатель финансового комитета Рады.
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