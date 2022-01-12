День финансов: исторический «обвал» евробондов, французский необанк в Украине, зарплаты разработчиков

В понедельник, 17 января, речь шла об историческом «обвале» евробондов, сроках подачи налоговой декларации и французском необанке в Украине:
Исторический «обвал» евробондов: курс на неделю. Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, снижение курса гривны связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. Эксперт также отмечает, что на международных финансовых рынках произошел «обвал» курсов украинских евробондов. Бумаги с погашением в 2033 году упали до 79,25% от номинала. Это исторический минимум с момента размещения данных бондов.
А в нашем новом видео сооснователь Wotan Михаил Пацан расскажет, что такое фарминг криптовалюты и как на этом заработать.
ПриватБанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса. ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.
Французский необанк заходит в Украину. Французская финтех-компания Qonto нанимает сотрудников в Украине и анонсировала открытие местного офиса. На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Поначалу необанк планирует нанять одну команду, а в дальнейшем – открыть офис разработки в Украине.
Зарплаты разработчиков в начале 2022. Второе полугодие 2021 года является рекордным по уровню роста зарплат, особенно это касается опытных специалистов. Медианные зарплаты архитекторов пересекли отметку $6000, зарплата Senior Java увеличилась на $800, но самая высокая медиана среди языков программирования до сих пор у Scala-разработчиков — $5300.
Предельные сроки подачи налоговой декларации. Началась кампания декларирования доходов за отчетный 2021 год. В налоговой напомнили сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.
Страховой стаж: проверить самостоятельно. Страховой стаж и уплата ЕСВ гарантируют работникам оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая на работе, пенсию. Государственная служба по вопросам труда сообщила, как проверить стаж, не выходя из дома.
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