День финансов: исторический «обвал» евробондов, французский необанк в Украине, зарплаты разработчиков

В понедельник, 17 января, речь шла об историческом «обвале» евробондов, сроках подачи налоговой декларации и французском необанке в Украине:

Исторический «обвал» евробондов: курс на неделю. Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, снижение курса гривны связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. Эксперт также отмечает, что на международных финансовых рынках произошел «обвал» курсов украинских евробондов. Бумаги с погашением в 2033 году упали до 79,25% от номинала. Это исторический минимум с момента размещения данных бондов.

При этом Fitch сообщил, что ослабляет макростабильность Украины.

А в нашем новом видео сооснователь Wotan Михаил Пацан расскажет, что такое фарминг криптовалюты и как на этом заработать.

ПриватБанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса. ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.

Французский необанк заходит в Украину. Французская финтех-компания Qonto нанимает сотрудников в Украине и анонсировала открытие местного офиса. На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Поначалу необанк планирует нанять одну команду, а в дальнейшем – открыть офис разработки в Украине.

Зарплаты разработчиков в начале 2022. Второе полугодие 2021 года является рекордным по уровню роста зарплат, особенно это касается опытных специалистов. Медианные зарплаты архитекторов пересекли отметку $6000, зарплата Senior Java увеличилась на $800, но самая высокая медиана среди языков программирования до сих пор у Scala-разработчиков — $5300.

А кадровый портал grc.ua рассказал, какие заработные платы предлагали столичные работодатели и каких специалистов искали.

Предельные сроки подачи налоговой декларации. Началась кампания декларирования доходов за отчетный 2021 год. В налоговой напомнили сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

Также Государственная налоговая служба сообщила об алгоритме подачи заявления о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті».

Страховой стаж: проверить самостоятельно. Страховой стаж и уплата ЕСВ гарантируют работникам оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая на работе, пенсию. Государственная служба по вопросам труда сообщила, как проверить стаж, не выходя из дома.

Кстати, по данным Опендатабот, за 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион.

О полетах:

Wizz Air устроил однодневную распродажу – билеты из Украины от 5 евро.

Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсы.