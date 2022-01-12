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День финансов: исторический «обвал» евробондов, французский необанк в Украине, зарплаты разработчиков

День финансов: исторический «обвал» евробондов, французский необанк в Украине, зарплаты разработчиков

В понедельник, 17 января, речь шла об историческом «обвале» евробондов, сроках подачи налоговой декларации и французском необанке в Украине:

Исторический «обвал» евробондов: курс на неделю. Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, снижение курса гривны связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. Эксперт также отмечает, что на международных финансовых рынках произошел «обвал» курсов украинских евробондов. Бумаги с погашением в 2033 году упали до 79,25% от номинала. Это исторический минимум с момента размещения данных бондов.

  • При этом Fitch сообщил, что ослабляет макростабильность Украины.

А в нашем новом видео сооснователь Wotan Михаил Пацан расскажет, что такое фарминг криптовалюты и как на этом заработать.

ПриватБанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса. ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.

Французский необанк заходит в Украину. Французская финтех-компания Qonto нанимает сотрудников в Украине и анонсировала открытие местного офиса. На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Поначалу необанк планирует нанять одну команду, а в дальнейшем – открыть офис разработки в Украине.

Зарплаты разработчиков в начале 2022. Второе полугодие 2021 года является рекордным по уровню роста зарплат, особенно это касается опытных специалистов. Медианные зарплаты архитекторов пересекли отметку $6000, зарплата Senior Java увеличилась на $800, но самая высокая медиана среди языков программирования до сих пор у Scala-разработчиков — $5300.

  • А кадровый портал grc.ua рассказал, какие заработные платы предлагали столичные работодатели и каких специалистов искали.

Предельные сроки подачи налоговой декларации. Началась кампания декларирования доходов за отчетный 2021 год. В налоговой напомнили сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

  • Также Государственная налоговая служба сообщила об алгоритме подачи заявления о переходе на налогообложение в качестве резидента «Дія Сіті».

Страховой стаж: проверить самостоятельно. Страховой стаж и уплата ЕСВ гарантируют работникам оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая на работе, пенсию. Государственная служба по вопросам труда сообщила, как проверить стаж, не выходя из дома.

  • Кстати, по данным Опендатабот, за 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион.

О полетах:

  • Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города.
  • Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines временно отменила все рейсы.
По материалам Finance.UA
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