Зарплата в Киевской области вдвое меньше, чем в Киеве: сколько предлагают работодатели

Рынок труда Киева и области быстро вышел из новогодне-рождественских каникул. По данным кадрового портала grc.ua, работодатели активно открывали новые вакансии, соискатели размещали и обновляли свои резюме. Finance.ua как портал, который следит за рынком зарплат в Украине, рассказывает, какие заработные платы предлагали столичные работодатели и каких специалистов искали.
Как отмечают эксперты, специалисты области были менее активны, чем столичные специалисты. Это иллюстрирует показатель конкуренции – в Киеве на 1 рабочее место претендует в среднем 2 специалиста, а в области конкуренция ниже. Это и не удивительно – в столице предлагают вдвое больше зарплату, чем в области: в начале 2022 года средняя заработная плата в открытых вакансиях в Киеве составляет 26 300 грн, а в Киевской области – 11 500 грн.
Какие специалисты нужны в Киеве и области:
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Для примера, в сфере продаж в среднем предлагают оклад 12 800 грн, а в области 9 600 грн. Работу для студентов в столице тоже оплачивают значительно лучше, чем в области (Киев – 1480 грн., область – 9 500 грн). Самая большая разница в заработных платах в сфере ИТ и сфере маркетинга, это связано еще и с возможностью работать в этих сферах удаленно, без привязки к месту жительства.
Кто ищет работу? В Киеве актуальные вакансии за последний месяц перекрывают потребность на 55%, то есть на 1 рабочее место в среднем претендует примерно 2 специалиста. Больше всего размещенных резюме за последний месяц, в столице, было из сферы топ-менеджмента (16%), маркетинга (13%), ИТ (11%), студентов (11%) и административного персонала (8%).
В Киевской области размещено значительно меньше резюме, однако актуальные вакансии области за последний месяц перекрывают потребность по резюме на 85%, то есть конкуренция на 1 рабочее место в столичном регионе ниже, чем в Киеве. Из всех размещенных и обновленных резюме Киевской области 24% указали, что готовы переехать ради выгодного предложения работы. В Киевской области больше всего ищут работу студенты и молодые специалисты – 20%. В сфере маркетинга разместили резюме 10% специалистов, топ-менеджеров – 9%, и по 8% желающих работать в сфере административного персонала и производства и сельского хозяйства.
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