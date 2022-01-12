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Французский необанк заходит в Украину

Французский необанк заходит в Украину

Французская финтех-компания Qonto нанимает сотрудников в Украине и анонсировала открытие местного офиса.

Об этом сообщает ain.ua.

Qonto – это необанк для предпринимателей, который обслуживает малый и средний бизнес и фрилансеров. Сервис объединяет в себе банковские услуги, бухгалтерский учет и управление расходами.

На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Поначалу необанк планирует нанять одну команду, а в дальнейшем – открыть офис разработки в Украине.

Нанимать украинских разработчиков сервис начал еще в декабре 2021 года. На данный момент открыты вакансии разработчиков.

Основная команда находится во Франции, но Qonto имеет опыт найма в других европейских странах. К 2025 году компания планирует увеличить число пользователей до одного миллиона, а число сотрудников с 500 до 2 тысяч.

12 января стало известно, что Qonto привлек 552 млн долларов инвестиций в раунде D. Это один из самых больших раундов в истории Франции. Лид-инвесторы – Tiger Global и TCV.

Прошлый раунд на 100 млн евро удалось получить два года назад – в январе 2020 года. В общей сложности стартап получил более 700 млн долларов инвестиций. Оценка сервиса выросла до 5 млрд долларов.

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По материалам ain.ua
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