Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евро

Венгерский лоукостер Wizz Air устроил однодневную распродажу – дешевые билеты из Украины можно приобрести от 5 евро. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает о деталях акции.

Дешевые билеты (от 5 евро) доступны на выбранных маршрутах из городов Украины. Например, можно улететь из Харькова и Львова в Ларнаку, Берлин, Варшаву, Вроцлав и т.д.

Кроме того, в системе бронирования авиакомпании есть много билетов от 279 гривен (9 евро).

Условия акции:

распродажа продлится до 17 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;

скидка применяется только для стоимости тарифа, но не действует на административный сбор;

рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;

стоимость самых дешевых билетов предусматривает перевозку только ручной клади размером 40×30×20 сантиметров.

Проверить желаемые направления и забронировать билеты можно по ссылке на официальном сайте авиаперевозчика.

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