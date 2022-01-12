Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евро

Венгерский лоукостер Wizz Air устроил однодневную распродажу – дешевые билеты из Украины можно приобрести от 5 евро. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает о деталях акции.
Дешевые билеты (от 5 евро) доступны на выбранных маршрутах из городов Украины. Например, можно улететь из Харькова и Львова в Ларнаку, Берлин, Варшаву, Вроцлав и т.д.
Кроме того, в системе бронирования авиакомпании есть много билетов от 279 гривен (9 евро).
Условия акции:
Проверить желаемые направления и забронировать билеты можно по ссылке на официальном сайте авиаперевозчика.
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