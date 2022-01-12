Bees Airline устроила грандиозную распродажу дешевых билетов

Украинская авиакомпания Bees Airline устроила распродажу билетов по многим направлениям. Finance.ua как портал, который учит экономить, рассказывает о деталях акции.
Как говорится в сообщении, авиаперевозчик открыл к продаже 5 тысяч акционных билетов по тарифу Light всего по 50 у.е. (около 1406 грн) практически по всем направлениям полетов авиакомпании, равномерно распределив их по датам.
Период. Дешевые билеты можно приобрести с 17 по 24 января на путешествия в период до 31 октября 2022 года.
“Но помни, что билетов только 5000 и они могут кончиться раньше. И не говори потом, что не предупреждали. Поэтому не медли! Выбирай страну мечты прямо сейчас и действуй, пока доступны места на рейсах”, – говорится в сообщении.
Забронировать билеты и просмотреть доступные направления можно по ссылке.
Ранее мы сообщали об однодневной распродаже от венгерского лоукостера Wizz Air, дешевые авиабилеты из Украины можно приобрести от 5 евро.
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