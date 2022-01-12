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Bees Airline устроила грандиозную распродажу дешевых билетов

Bees Airline устроила грандиозную распродажу дешевых билетов

Украинская авиакомпания Bees Airline устроила распродажу билетов по многим направлениям. Finance.ua как портал, который учит экономить, рассказывает о деталях акции.

Как говорится в сообщении, авиаперевозчик открыл к продаже 5 тысяч акционных билетов по тарифу Light всего по 50 у.е. (около 1406 грн) практически по всем направлениям полетов авиакомпании, равномерно распределив их по датам.

Период. Дешевые билеты можно приобрести с 17 по 24 января на путешествия в период до 31 октября 2022 года.

“Но помни, что билетов только 5000 и они могут кончиться раньше. И не говори потом, что не предупреждали. Поэтому не медли! Выбирай страну мечты прямо сейчас и действуй, пока доступны места на рейсах”, – говорится в сообщении.

Забронировать билеты и просмотреть доступные направления можно по ссылке.

Ранее мы сообщали об однодневной распродаже от венгерского лоукостера Wizz Air, дешевые авиабилеты из Украины можно приобрести от 5 евро.

По материалам Finance.UA
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